Beweging.Net start een eigen fietsverhuurdienst

Voortaan kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben een fiets ontlenen bij Free Wielie. De bestaande Fietsbieb voor kinderen krijgt daarmee een vervolg voor volwassenen.

Beweging.Net zorgt met de Fietsbieb al voor kinderfietsen voor gezinnen die zich geen fiets kunnen veroorloven: er is een jaarlijks lidgeld en kleine huurprijs. Het initiatief is succesvol, wnt jaarlijks doen een 200-tal gezinnen een beroep op de Fietsbieb. “Van veel ouders kwam al de vraag of er ook voor hen fietsen beschikbaar zijn”, zegt vrijwilliger An Casteleyn. “Ook via het Sociaal Huis, FMDO en andere sociale organisaties kregen we het signaal dat er nood was.”

Beweging.Net startte als eerste aan de kust met Free Wielie: bedoeld voor volwassenen die niet in de financiële mogelijkheden zijn om een fiets te kopen. “Mensen vinden zelf de weg of komen bij ons op doorverwijzing van één van de organisaties.”

“We starten nu met een 20-tal fietsen voor volwassenen. Die kregen we via particulieren en syndici. Blijkbaar laten mensen bij het definitief verlaten van een appartement vaak hun fiets achter. Ook dankzij de gemeenschapswachten zijn er fietsen. Ze houden gevonden fietsen drie maanden bij. Alle fietsen krijgen een nazicht en worden hersteld door onze vrijwilligers en mensen in het kader van het project ‘8400 talenten’. We verwachten dat de fietsen snel uitgeleend zullen worden en zijn nog steeds op zoek naar extra fietsen”, aldus An Casteleyn.

Eenvoudige formule

“Free Wielie bestaat als proefproject in Menen. De resultaten zijn er positief en daarom starten wij ook als eerste aan de kust. De locatie krijgen we ter beschikking van vzw Monica”, weet An. De huurvoorwaarden zijn eenvoudig: 20 euro waarborg en 2 euro huur per maand voor ministens 6 maanden. De Fietsbieb en Free Wielie zijn gevestigd in de Frere Orbanstraat 145 (nabij Vogelzangpark). Ze zijn elke laatste woensdag van de maand open van 16 tot 19 uur en te bereiken via oostende@fietsbieb.be. Beweging.Net doet een oproep naar extra fietsen en mensen om een handje toe te steken. (EFO)