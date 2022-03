Beweging.net reikt de zorgdrager uit aan overleden raadslid uit Jabbeke

Beweging.net reikt de zorgdrager voor de 12de keer uit. Dit jaar wordt hij postuum toegekend aan Hilde Despiegelaere. Het gedreven Snellegemse gemeenteraadslid overleed enkele maanden geleden aan een slepende ziekte.

“Hilde Despiegelaere staat symbool voor de waarde die we hechten aan een vrijwilliger. Niet met grote projecten maar met aandacht voor kleine vragen van mensen”, motiveert Jef van Torre van Beweging.net Jabbeke. “Ze was dan ook een zorgdrager bij uitstek. Het woord zegt het zelf, zorg dragen voor elkaar, zich inzetten, een luisterend oor zijn met het hart op de juiste plaats. Vrijwilligers geven kleur aan de samenleving, stralen enthousiasme uit en doen de samenleving leven. We zien dit als een ultiem eerbetoon aan Hilde.”

Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere (56) uit Snellegem overleed in december vorig jaar. Ze vocht al vijf jaar tegen kanker, maar bleef optimistisch en was tot op het laatst actief in de gemeenteraad en in het sociale leven. Hilde Despiegelaere was afkomstig uit Waardamme bij Oostkamp. In 1986 kwam ze terecht in Snellegem, waar ze met haar echtgenoot Jan Verhelst jarenlang supermarkt Teddy uitbaatte.

In 2007 stapte de sociaal geëngageerde vrouw in de politiek. Ze mocht meteen in de gemeenteraad zetelen voor de plaatselijke CD&V-fractie. In de vorige legislatuur zetelde ze in de OCMW-raad. Vanaf 2019 nam ze opnieuw plaats in de gemeenteraad, maar toen reeds had ze kanker. Van het sociale leven binnen de gemeente maakte ze een van haar strijdpunten. Zo was Hilde meter van Huis Snello, dat een thuis zal worden voor twaalf volwassenen met een beperking.

Zeer gemotiveerd

“Hilde was ook daarvoor erg gemotiveerd”, zegt Koen Ongenae, de stichter van vzw Snello. “Ze was nog enkele maanden geleden nog aanwezig op de voorstelling van ons project.” Ondanks haar slepende ziekte was ze heel blij om daar deel van uit te maken en straalde ze nog levenslust uit.

“Voor al die sociale inzet en als ultiem eerbetoon kreeg Hilde nu de zorgdrager uitgereikt. De prijs is een ingekaderde voorstelling met twee groepen figuren die samen op weg zijn, gemaakt door kunstenares Rita Sabbe uit Snellegem. Jan Verhelst, de echtgenoot van Hilde, nam de award met dankbaarheid en vol warme herinneringen in ontvangst.

(PA)