Beweging.net overhandigt bemerkingen OC’s Heuvelland aan schepencollege

Tijdens de Week van Vrijwilliger, van 25 februari tot en met 5 maart, focust Beweging.net Heuvelland op het thema ruimte. “Niet elke organisatie beschikt immers over de geschikte ruimte om activiteiten te organiseren of om te vergaderen. Vrijwilligers botsen daar vaak op verschillende drempels”, verwoordt Geert Debergh het onderwerp. “Binnen Beweging.net Heuvelland weten we dat er in onze gemeente wel voldoende mogelijkheden zijn gezien elke deelgemeente over een ontmoetingscentrum beschikt.”

In 2017 deed Beweging.net voor de eerste keer een rondgang in alle ontmoetingscentra en maakte een overzicht van gebreken. De rondgang werd in de tweede helft van 2022 herhaald. “De omschrijvingen van de gebreken zijn een momentopname, het is best mogelijk dat sommige euvels reeds verholpen zijn. Voorbeeld: defecte lampen, en dat iets anders opnieuw defect of tekort is”, bevestigt bestuurslid Kristien Deknudt.

“Eerst en vooral is het een unicum om als gemeente acht ontmoetingscentra te beheren en te onderhouden. Elk OC is voorzien van gekeurde blustoestellen en bezit een blusdeken, er is gelegenheid om een kookles te geven, er wordt regelmatig gepoetst en er is een scherm aanwezig om te projecteren. Wat wel moet aangepakt worden, is het zichtbaar tonen van het wifi-wachtwoord, een duidelijke beschrijving van het aansteken van de lichten, het gebruik van de verwarming en de toestellen, een telefoonnummer voor dringende hulp bij eventuele stroomuitval of storing. Een aanduiding op de kasten door wie deze in gebruik zijn en opvallend is ook dat er veel stopcontacten onveilig zijn.” De gemeente Heuvelland neemt alvast deze opmerkingen mee.

Vrijwilligers in de kijker

De Week van de Vrijwilliger is en blijft natuurlijk ook in het teken staan van de vrijwilligers zelf. “En naar jaarlijkse traditie zetten we een welbepaalde groep in de kijker zetten”, weet Johan Deryckere. “Daarvoor hebben we op 2 maart de vrijwilligers die helpen en actief zijn in de kerkgemeenschap van Heuvelland uitgenodigd voor een hapje, drankje, attentie en een dankwoord en dit in OC De Galoye van Loker om 19 uur.”