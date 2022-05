Beweging.net organiseert Sneukeltoer in Ledegem

Voor de 23ste maal organiseert Bewegingspunt Ledegem een Sneukeltoer op zondag 22 mei 2022.

Start tussen 14 uur en 15 uur in De Samenkomst in Ledegem. De wandeling gaat over een afstand van 6 km met onderweg verschillende standen om van te ‘snoepen’.

Tijdens de wandeling kan men gratis deelnemen aan een fotozoektocht met verschillende prijzen die uitgereikt worden rond 18.30 uur. Op het eindpunt is er een springkasteel voor de kinderen en voor iedereen een zak friet.

Inschrijven kan door overschrijving van het bedrag – 10 euro per volwassene en 5 euro tot de leeftijd van 12 jaar) op rekening: BE16 7775 5190 0774 van Bewegingspunt Ledegem met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen jonger dan 12 jaar.