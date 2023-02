Beweging.net breekt lans voor dubbel gebruik Tieltse kerken: “Verenigingen hebben het steeds moeilijker om geschikte locaties te vinden”

Meer dan twee op vijf verenigingen vinden moeilijk betaalbare of kwalitatieve vergaderlokalen of ruimtes voor hun activiteiten. Dat blijkt uit de bevraging ‘Geef ons Ruimte’, die Beweging.net organiseerde naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger. Beweging.net wil dat lokale besturen investeren in bestaande parochiezalen of nadenken of het dubbel gebruik van kerken, zoals dat in Tielt recent gebeurde. “De resultaten liegen er niet om. Vrijwilligers liggen hier wakker van.”

Beweging.net polste aan de hand van een online enquête tussen half december en eind januari naar de noden en uitdagingen bij het verenigingsleven. Die enquête werd 710 keer ingevuld. “Meer dan 38 procent heeft het moeilijk om een geschikte vergaderlocatie te vinden”, zegt provinciaal directeur Gaëlle Beeusaert.

“Zo kregen we bijvoorbeeld reacties van vrijwilligers die lieten weten dat hun gemeentebestuur hun vergaderlocatie verkoopt. Om te besparen. Of om er appartementen op te bouwen. Minder dan de helft van de vrijwilligers heeft een lokaal dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente en van de vrijwilligers die wel over een eigen lokaal beschikken, kan slechts één op drie rekenen op subsidies van de gemeente. Bovendien heeft 42 procent van de bevraagden het moeilijk om ruimte te vinden om materiaal op te slaan, terwijl één op drie aangeeft dat grote evenementenlocaties in de buurt te duur zijn. Tot slot is ook een op vijf onzeker over de toekomst van hun locatie.”

Aanbevelingen

Beweging.net heeft op basis van de bevraging een reeks aanbevelingen klaar voor lokale besturen. “Vaak zijn er wel ruimtes of parochiezaaltjes ter beschikking, maar die moeten opnieuw aantrekkelijk gemaakt worden. Ook andere leegstaande gebouwen of kerken kunnen een alternatieve invulling krijgen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tielt (waar de Stad Tielt 247.000 euro investeerde om aparte repetitie- en vergaderruimtes te creëren in de doksalen, red.) is daar een prima voorbeeld van. En daarom reiken we hier vandaag ook ons eerste label ‘Deze Ruimte is Vrijwilligersvriendelijk’ uit. We zullen onze lokale afdelingen motiveren om hetzelfde te doen en zo de goede voorbeelden in de kijker te zetten.”

Kerkenbeleidsplan en subsidies

Ook vanuit de Vlaamse overheid groeit het besef dat het verenigingsleven het niet makkelijk heeft om plaats te vinden. “Er zijn landbouwers en ondernemers die ruimte zoeken, maar ook voor het verenigingsleven is dit een uitdaging”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

“De 1.800 kerken in Vlaanderen kunnen een oplossing bieden en daarom is het belangrijk dat lokale besturen werk maken van een kerkenbeleidsplan met een visie voor de toekomst. Vanaf 2026 zal zo’n plan verplicht zijn vanuit Vlaanderen. Tielt was net iets te vroeg, maar lokale besturen kunnen sinds 1 januari ook subsidies krijgen voor renovatie- of aanpassingswerken, zodat kerken aangepast kunnen worden aan de noden van verenigingen.”

Alternatieve locatie

Al zijn er ook verenigingen in Tielt die zelf nog op zoek zijn naar een alternatieve locatie. Zo raakte in november bekend dat het ACV van plan is de gebouwen in de Oude Stationsstraat te verkopen. Onder meer Koninklijke Harmonie Vermaak na Arbeid is sindsdien op zoek naar een nieuwe stek met genoeg plaats voor de opslag van hun instrumenten. Volgens het stadsbestuur worden er op dat vlak nog verschillende denkpistes onderzocht en zullen die gebouwen sowieso niet op korte termijn verkocht worden. (SV)