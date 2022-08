Bevriende wijnliefhebbers zetten webshop Hoogdag op poten: “Maar je kan bij ons ook proeven”

Vier late dertigers uit Izegem hebben hun hobby – lekkers proeven – tot een webshop laten evolueren. Je kunt er terecht voor wijn, olie en koffie. Zelf genieten doen ze graag en nu en dan laten ze ook hun publiek mee proeven…

Vier gezworen vrienden met een scoutsverleden lieten een hobby wat uit de hand lopen en dat resulteerde in Hoogdag. Pieter Spillebeen, Carl Vanneste en de tweeling Jeroen en Wouter Pattyn delen het geboortejaar 1984. “We zaten allemaal samen in hetzelfde jaar in het Izegemse College, daarna gingen we ook samen studeren. Van de een liep dat wat beter af dan van de andere”, lacht Pieter Spillebeen. Maar de vier konden het altijd goed met elkaar vinden. Ze zijn ook nog lid van het Nikko Cycling Team dat straks opnieuw op 27 augustus het WK tijdrijden voor amateurteams organiseert ter hoogte van café De Kabiene.

Wijnfiches

Met hun respectieve gezinnen gaan ze ook soms samen op reis. “Daarom niet altijd alle vier samen, maar soms ook wel. Sommigen van ons vertoeven ook vaak in het buitenland voor het werk en zo kom je al eens in contact met iemand. Een wijnhuis bezoeken we graag en alle vier zijn we er ook erg geïnteresseerd in. En zo ging de bal aan het rollen. We mikken niet op de bekende wijnhuizen, maar op de iets kleinere. We brachten die in kaart en legden ook fiches aan van de wijnen die we in ons aanbod wilden opnemen.”

Eigen consumptie

De naam Hoogdag vonden ze al snel. “Als we eens samenkomen om te proeven, is dat met een een ‘hoogdag’. We doen het uiteraard niet om er rijk van te worden, daarvoor is de eigen consumptie te groot”, knipoogt Pieter. Maar ondertussen kreeg de webshop al gestalte. “En we organiseren ook tastings. In mei mochten we zo al 200 mensen verwelkomen. We laten dan ook niets aan het toeval over. Zo nodigden we een champagneboer uit en vlogen we een wijnboer vanuit Italië in. Die mensen staan echt voor hun product en kunnen daar ook met passie over vertellen.”

Niet enkel wijn is opgenomen in het gamma. “Ook Italiaanse olijfolie en koffie van een Nederlandse branderij hebben we in het aanbod. We kijken ook steeds verder om dit uit te breiden, maar het is niet de bedoeling iemand concurrentie aan te doen. We mikken via ons proefevents op een unieke beleving, het draait om genieten.”

Eigen favorieten

We vroegen Pieter ook nog eens naar zijn drie favorieten binnen het Hoogdag-gamma. “Als koffie ga ik voor onze variëteit ‘Vo wakker te komn’. Zoals de naam al verraadt, is het een stevige koffie, ik drink die ondertussen iedere morgen. Het is ook een eerlijk product. Qua olijfolie ga ik voor Olio Peperoncino, een pittige olie voor bij pasta en kruidige gerechten. Als rode wijn – ideaal voor bij vleesgerechten – ga ik voor Valpolicella Ripasso. En als aanrader voor de nazomer tip ik nog onze Cava Brut Nature ‘La Cuvée’, voor slechts 9,95 euro.”

Info: www.hoogdag.be.