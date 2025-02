Bevolkingsvooruitzichten: we groeien traag en worden steeds grijzer

De stempel van ‘meest grijze provincie’ gaan we niet gauw verliezen. Uit nieuwe cijfers van het Federaal Planbureau blijkt dat een op de drie West-Vlamingen in 2070 ouder dan 67 jaar zal zijn. Nog opvallend: de West-Vlaamse bevolking zal met slechts 7 procent groeien.

Elk jaar groeit onze bevolking, dat is al decennialang het geval. Zo telde onze provincie begin dit jaar 1.230.861 inwoners, een 5.000-tal meer dan in 2024. Die trend blijft zich voortzetten, maar bij ons wel een pak trager dan in de rest van het land.

Ons natuurlijk saldo – het verschil tussen de geboortes en de overlijdens – is al sinds 2009 ononderbroken negatief. Dat wil zeggen dat de bevolkingsgroei al meer dan 15 jaar louter toe te wijzen is aan interne en externe migratie, ook in 2024 was dat zo. (lees verder onder de grafiek)

Precies 11.964 mensen ruilden West-Vlaanderen in voor een nieuwe thuislocatie binnen België (interne emigratie), terwijl 15.431 landgenoten zich in onze provincie settelden (interne immigratie). Daarnaast verhuisden 9.520 West-Vlamingen naar het buitenland (externe emigratie), en kwamen 14.069 migranten bij ons wonen (externe immigratie).

Beperkte groei

Volgens de bevolkingsvooruitzichten van het Planbureau zullen er in 2070 zo'n 3.411 meer mensen sterven dan dat er geboren zullen worden, maar door een positief migratiesaldo (intern én extern) van 5.562 mensen zal ons inwonersaantal licht blijven stijgen. Al blijft die groei beperkt: in die 45 jaar zullen we met 7 procent meer West-Vlamingen zijn, terwijl de gemiddelde Vlaamse bevolkingstoename op 17 procent ligt. Naast Limburg is dat de laagste bevolkingstoename. (lees verder onder de grafiek)

Het grootste probleem ligt hem vooral in de leeftijdsverdeling van onze demografie. Onze provincie is nu al de meest vergrijsde, maar dat fenomeen wordt enkel maar groter. Binnen 45 jaar zal 29 procent van alle West-Vlamingen ouder dan 67 jaar zijn, nergens is het aandeel van de ouderen zo groot als bij ons.

De actieve inwoners zullen 55 procent van de bevolking uitmaken, terwijl dat anno 2025 nog 60 procent is. Dat wil zeggen dat er tegen 2070 slechts 1,9 actieve ‘personen’ per gepensioneerde West-Vlaming zal zijn, terwijl dat er nu nog 2,7 zijn én in het begin van deze eeuw nog 4.

Lage vruchtbaarheid

Slechts een zesde van de West-Vlamingen zal volgens de prognoses jonger zijn dan 18 jaar in 2070. Het dalend aantal actieve mensen is geen goed nieuws voor de uitbetaling van de pensioenen. Hoe kleiner de jongere bevolking is, hoe moeilijker het namelijk wordt om het toenemend aantal pensioenen te betalen. (lees verder onder de grafiek)

“We verwachten dat de migratie de komende jaren zal stabiliseren, zelfs zonder de maatregelen van de nieuwe federale regering. Toch blijft interne en externe migratie de drijvende kracht achter de bevolkingsgroei, want volgens onze analyse zal de vruchtbaarheid laag blijven tot 1,6 kinderen per West-Vlaamse vrouw”, klinkt het bij het Planbureau.