Bevolkingscijfer Alveringem twee jaar op rij in vrije val: “Hopelijk keert deze tendens”

Opvallende vaststelling in de gemeente Alveringem waar het bevolkingscijfer na vele jaren van stijging in twee jaar tijd met maar liefst 119 inwoners is gedaald. Van 5.085 op 1 januari 2023 naar 5.019 op 1 januari 2024 en 4.966 op 1 januari 2025.

Mochten er dit jaar verkiezingen zijn in plaats van vorig jaar, dan zou Alveringem twee raadsleden – maar vooral – een schepen minder hebben en zou huidig schepen Karolien Avonture van Gemeentebelangen zelfs uit het schepencollege gevallen zijn. Dit omdat de gemeente nu minder dan 5.000 inwoners telt. Burgemeester Liefooghe reageert verbaasd op de evolutie. “Dit bestuur zet zich in om van Alveringem een aangename gemeente te maken. Dit is een tendens die we dus liever niet zien en waarvan we hopen dat die zich niet verder zet. Ik heb er geen verklaring voor: niet voor de eerdere stijging van ons inwonersaantal naar boven de 5.000 en niet voor de huidige daling.”

Wij zochten twee jongeren op die Alveringem recent verlieten en een inwoner die er nooit weg wil.

Lisa verliet Izenberge voor Lo: “Ik ben niet zo honkvast”

Lisa Monkerhey verhuisde van Izenberge naar Lo waar ze ook haar eigen kinépraktijk uitbouwt. © Anne Bovyn

Lisa Monkerhey (26) groeide op in Izenberge bij papa Frank, mama Ann en haar twee broers. Ze woont sinds vorige maand samen met haar vriend in Lo. “Dit huis in de Breydelstraat sprak ons aan”, zegt Lisa die er nu haar eigen kinépraktijk runt.

Lisa studeerde in juni 2021 af als kinesist, haar vriend Steve Beuselinck is van Diksmuide en werkt als zelfstandig elektricien. Lisa ging begin januari samenwonen en dat hoefde eigenlijk niet noodzakelijk in Alveringem te zijn.

“Ik heb graag in Izenberge gewoond, maar ik ben niet honkvast”, vertelt Lisa. “Steve en ik vonden het vooral belangrijk dat onze nieuwe woonplaats zich niet te ver van onze ouders bevindt. De regio Alveringem-Lo-Diksmuide genoot dus onze voorkeur. We overwogen eerst iets te huren. Maar voor een degelijk huurhuis betaal je ook bij ons al snel 900 à 1.000 euro per maand. Met dat bedrag kan je vaak al een woning afbetalen. In Gijverinkhove hebben we een huis bezocht, maar dat was niets. Vrij snel kwamen we bij deze koopwoning in Lo terecht. Het is een rijwoning, maar eenmaal je het centrum verlaat, bevindt je je al snel in het groen.”

“We wonen boven, beneden heb ik mijn kinépraktijk ingericht. Ik doe revalidatie, dry needling – een techniek die de spanning uit de spieren haalt – en ik schoolde mij ook bij in de manuele therapie. Voorlopig werk ik nog in een groepspraktijk in Koksijde en Izenberge. Die locaties bouw ik af, mijn eigen praktijk bouw ik op. Lo bevalt ons uitstekend. Er zijn twee bakkers, twee slagers, supermarkt, apotheek, Studio West, het Zorghuisje, een cashpunt, enzovoort. We zitten hier goed”, glimlacht Lisa.

Noël Beheydt is niet uit Hoogstade te krijgen: “Vergroeid met mijn dorp”

Noël en Josiane, hier voor hun nieuwe woning, houden het bevolkingscijfer van Hoogstade mee in stand. “Ik ga er nooit weg”, zegt Noël overtuigd. © Anne Bovyn

Er zijn ook mensen die met geen stokken weg te krijgen zijn. Noël Beheydt en zijn vrouw Josiane verhuizen volgende maand, omdat zoon Andreas hun loonbedrijf over neemt. “Gelukkig vonden wij een huis in Hoogstade”, glimlacht Josiane. “Want mijn man wil er nooit weg!”

Landbouwer-loonwerker Noël Beheydt (64) uit Hoogstade woont met vrouw Josiane Battel (66) en zoon Andreas (30) op de ouderlijke hoeve in de Clepstraat. Niet lang meer.

Zoon Andreas en vriendin Louise nemen het bedrijf over. “Voor mij mocht ons nieuwe huis in groot-Alveringem of Lo staan”, vertelt Josiane. “Maar mijn man woont 64 jaar in Hoogstade en wil nergens anders wonen. Eerlijk, ik heb daarvan wakker gelegen. In het piepkleine Hoogstade staan geen vijf huizen te koop hé. Maar we hebben gelukkig iets gevonden.”

“Ik ben vergroeid met mijn geboortedorp”, lacht Noël. “Ik ben er geboren, school gelopen en al mijn vrienden wonen er. Als voorzitter van de kerkfabriek, penningmeester van het feestcomité, vlaggendrager van de oudstrijdersbond en ‘uitbater’ van ’t Ateljeetje na de zondagmis kan ik Hoogstade en haar verenigingsleven niet achterlaten. We hielden onze ogen en oren het voorbije jaar wijd open! Kwestie van een vrijkomende woning niet te missen. Er is er één te koop, maar vooraan en achteraan kijk je uit op een muur… Niets voor mij! Een landbouwer-loonwerker op rust wil liefst nog wat velden en tractoren om op uit te kijken. Het wordt aanpassen om het ouderlijke huis te verlaten, maar het feit dat onze zoon en schoondochter er wonen, verzacht de pijn. En als ze het me vragen, zal ik met plezier nog gaan helpen”, glimlacht Noël.

Fleur verhuisde van Hoogstade naar Lo: “Ik doe nu aan cohousing”

Fleur Fagoo: “Cohousing is in onze westhoek veel minder bekend.” © Anne Bovyn

Fleur Fagoo (28) groeide op in de Alveringemse deelgemeente Hoogstade. Sinds augustus 2024 doet ze met vriendin Steffi aan cohousing in Lo. “Cohousing is in onze westhoek veel minder bekend dan in de grote steden, maar voor mij is het op dit moment in mijn leven ideaal”, begint Fleur. “Ik hou enorm van Hoogstade en van mijn ouders, maar op een gegeven moment wil je op eigen benen staan. Mijn goede vriendin Steffi – ook uit Hoogstade – is met het idee gekomen om een huis te delen. Ik vond dat prima! In mijn eentje iets kopen, is voorlopig onmogelijk, iets huren is haalbaar, maar het leven is duur en elke jongere wil graag sparen. Ik hou enorm van reizen en dat kost natuurlijk ook geld.

We keken uit naar een huurwoning in Alveringem. Een woning die groot genoeg was voor ons twee en niet extreem duur. Maar er was gewoon niets. Plots kwam dit huis om de hoek van de grote markt in Lo op ons pad, een ideaal pand voor onze manier van wonen. We kunnen voldoende samen zijn, maar ook voldoende alleen, wonen dicht bij onze ouders en niet ver van ons werk. En we hebben allebei vrienden in Lo. Ik zou niet in een grootstad willen wonen. Hier neem ik mijn koersfiets en zit ik na enkele minuten in het groen. Fietsen van de Fintele naar de Elzendammebrug is pure rust. De vele handelszaken in Lo ervaar ik als erg handig! Natuurlijk ga ik in Veurne naar het grootwarenhuis, maar ik probeer de winkels in Lo wel te steunen. Ik mis slager Kurt nu hij even ‘out’ is, te voet naar de bakker is zalig en voor cadeautjes kunnen we naar Studio West. De apotheek kan ik niet steunen, want mijn zus werkt in de apotheek in Alveringem”, lacht Fleur.