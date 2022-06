Bevolking huldigt nieuwe dorpskern Langemark in met feestelijke stoet

In Langemark is de nieuwe dorpskern zondag feestelijk ingehuldigd. Onder begeleiding van ’t Guynemerkliekske trok een stoet richting de Zwijnenmarkt, waar de belleman luidkeels de opening aankondigde. Op het binnenplein voor het gemeentehuis werd aansluitend een aperitiefconcert georganiseerd. In de namiddag was er nog een koffiefestival.

De dorpskernvernieuwing van Langemark gaat om de grootste werken in de gemeente sinds de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog. Onder andere de Zwijnemarkt, het Kerkplein en de Kasteelstraat werden aangepakt bij de werken, die in augustus 2017 van start gingen. De bevolking kan al een tijdje van haar nieuwe centrum genieten, de officiële inhuldiging was pas voor zondag.

“De werken hebben toch wel lang geduurd, maar het resultaat mag gezien zijn”, zeggen Martine Alleweireld en Marijke Augustijn. “Zoals bij alle werken was er flink wat hinder, maar zonder hinder kun je niets realiseren natuurlijk. En het centrum was echt wel aan een make-over toe.”

Optredens

De opening werd officieel ingeluid door de Belleman op het Zwijnemarktje. Het lokaal bestuur bood nadien iedere bezoeker een gratis drankje aan. Daarna volgden verschillende optredens van ’t Guynemerkliekske, KMV Sint-Cecilia, The Swigshift en coverband 10 cent Statiegeld.

In de namiddag konden bezoekers de tweede editie van de koffiemarkt Koffie & Co in het Vijverpark bezoeken, de kerktoren beklimmen en genieten van het straattheater. De officiële opening ‘s morgens lokte zo’n 300 bezoekers en evenveel mensen beklommen de kerktoren. 2.500 koffieliefhebbers trokken het vijverpark in voor het koffiefestival. (JM/KPL)