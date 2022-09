Bevers Komitee klaar voor achtste rommelmarkt

Op zondag 18 september kan je van 8 tot 18 uur in het centrum van Beveren terecht voor de achtste editie van de rommelmarkt van het Bevers Komitee. “Met de hulp van jeugdbeweging Plus 13 is er dit jaar ook aan de bib de gelegenheid om iets te eten of te drinken”, aldus voorzitter Filip Lievens.

De rommelmarkt van het Bevers Komitee was vorig jaar een enorm succes. Er stonden standjes van de kerk tot aan de ingang van voetbalploeg Dosko Beveren. “En dat succes hopen we dit jaar te herhalen”, blikt Filip Lievens vooruit op deze achtste editie. “De inschrijvingen lopen goed na een kalme start. Bij deze wil ik ook nog eens vermelden dat de wagen bij het standje mag blijven staan. Blijkbaar was daar enige onduidelijkheid over.” Nieuw dit jaar is ook de samenwerking met jeugdbeweging Plus 13. “Zij zullen ter hoogte van hun lokaal aan de bibliotheek ook een terrasje neerpoten, waar iedereen kan genieten van een hapje en een drankje. Ook de toiletten in het gebouw zullen toegankelijk zijn en er zal een speelcontainer aanwezig zijn, zodat ook de allerkleinsten er zich kunnen uitleven. Uiteraard is ook iedereen nog steeds van harte welkom aan ’t Bougondisch Kruis om iets te drinken of een overheerlijke barbecueworst te verorberen.”

Bezoekers aan de rommelmarkt kunnen probleemloos parkeren op de ruime parkings achter de kerk en bij VDL Bus. Wie zelf wil staan op de rommelmarkt kan zich tot vrijdag 16 september inschrijven door te mailen naar

bevers.komitee@gmail.com. Voor vijf meter betaal je 6 euro. (SM)