Beveren Koestert schenkt 17.500 euro aan Kinderkankerfonds

In OC De Kernelle ging op vrijdagavond 28 april een bedankingsreceptie door van Beveren Koestert voor alle medewerkers, sponsors en vrijwilligers voor of achter de schermen.

Tijdens deze receptie werd de opbrengst van het Shine Koester Kerstconcert, dat doorging op 17 december 2022 in de Sint-Jan De Doperkerk en 700 toeschouwers bekoorde, bekendgemaakt. Het was Rony Deprez, voorzitter van de werkgroep, die de avond inzette met een terugblik op het concert en een dankjewel aan iedereen die het mogelijk maakte om het mooie bedrag van €17.500 te kunnen overmaken aan het Kinderkankerfonds.

De cheque werd overhandigd aan mevr. Catharina Waelput, coördinator van het Kinderkankerfonds. Mevr. Catharina Waelput is reeds 30 jaar werkzaam bij het vzw Kinderkankerfonds Gent, dat dit jaar 35 jaar bestaat en opgericht werd door dokter Yves Benoit.

“Omwille van gezondheidsreden heeft hij recent beslist om het voorzitterschap over te dragen aan dhr.Dierik Van den Meerssche”, wist mevr. Waelput te vertellen. “Ik ben enorm verrast over het mooie resultaat van deze actie en dank op mijn beurt iedereen die hier zijn/haar steentje voor bijdroeg. Weet dat de ideeën die dokter Benoit van in het begin, met hart en ziel nastreefde, verdergezet worden”, voegde ze er tijdens haar dankwoordje aan toe. “Dit bedrag zal dus heel goed besteed worden”. (RSB)