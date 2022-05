Beurs Happy Handmade is na twee coronajaren terug

Hoeve Vandewalle zal op zaterdag 7 mei weer uit haar voegen barsten, met de vele bezoekers en standhouders van de Happy Handmade beurs. Het is de zevende keer dat Davidsfonds Kuurne dit evenement organiseert en de meer dan 25 standhouders zullen iedereen ongetwijfeld weer bekoren met hun werkjes.

Creatievelingen uit heel West-Vlaanderen tonen en verkopen hun zelfgemaakte spullen op de gezellige authentieke locatie. Dat gaat van gehaakte kunstwerkjes, over keramiek, wenskaartjes, handpoppen en juweeltjes, tot snoezelmateriaal en kinderkledij, enzovoort. Weet je nog niet wat te kopen voor Moederdag, dan vind je hier ongetwijfeld een idee.

“Naast de vele gezellige standen worden er ook workshops aangeboden”, vertelt Christine Quaeghebeur, het creatieve brein achter de beurs.

“Kinderen kunnen een marionet, een houten schattendoos of een echte Kuurnse ezel knutselen. Daarvoor moet je je niet inschrijven. Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar kunnen zich inschrijven voor de workshop ‘fairy tale sfeerlamp’. Dit jaar geven – voor het eerst – twee standhouders workshops: vilten bolletjes maken en schilderen met bijenwas.”

Wachtlijst

Lien Haemers is de logistieke organisator: “De eerste beurs, in 2013, was direct een succes, waardoor we gemotiveerd waren om door te gaan. Elk jaar is er een wachtlijst van standhouders. Ook dit jaar, wat leuk is, want na corona waren alle plaatsen in december al ingenomen.”

“Benny Haemers, mijn vader, was een graag geziene man en een gedreven werkkracht binnen het bestuur van Davidsfonds Kuurne en dan vooral op de Happy Handmade beurs. Hij stierf onverwachts, een jaar geleden, op 8 mei. We missen hem enorm. Het bestuur van Davidsfonds Kuurne wil hem eren door elk jaar een Benny Haemersprijs uit te reiken aan de origineelste standhouder. Die zullen de bezoekers kunnen kiezen. De prijs wordt omstreeks 17 uur uitgereikt.”

Davidsfonds Kuurne organiseert in de Hoeve een bar met aperitief, bieren en frisdrank, koffie en taart, ijsjes en croques. (ADM)

Zaterdag 7 mei, van 10 tot 18 uur. Gratis toegang.