Betty, Gina en Johan uit Oudenburg doen mee aan Nacht van Vlaanderen: “Stappen voor een goed doel”

De Nacht van Vlaanderen is al jaren een vaste waarde in sportief België. Voor velen is het een uitdaging voor zichzelf, anderen doen het met een bepaald doel. Zo ook de vrienden Betty Vanhessche, Gina Willaert en Johan Taffeiren. Zij hopen geld in het laatje te krijgen voor hun goede doel. Betty doet dat voor Banglabari, een project in India, Gina en Johan voor Team Steve dat geld inzamelt voor Kom op Tegen Kanker.

Tijdens de Nacht van Vlaanderen op 16 juni kan je kiezen uit heel wat sportieve uitdagingen: wandelen of lopen en dat tot 100 kilometer. Dat is wat Johan Taffeiren met enkele vrienden van de Tjoolberen wil doen.

Weken training

“Mijn zoon Jamie en Elias Inghelbrecht waren meteen enthousiast om voor die 100 kilometer te gaan. We zijn al weken aan het trainen om die afstand te halen. Het lukt al aardig”, vertelt Johan die samen met zijn team Tjoolberen al eens de hele kustlijn afstapte, van net over de grens in Frankrijk tot aan het begin van Nederland af. En vorige zomer, op een hete augustusdag, stond een tocht 89 kilometer op de planning. De groep vertrok vol goede moed aan de Zwarte berg om te stappen tot in Nieuwpoort, maar moest door de hitte stoppen in Diksmuide.

Gina Willaert, de echtgenote van Johan, en haar vriendin Betty Vanhessche zorgen deze keer niet voor de bevoorrading, maar gaan ook een uitdaging aan, samen met Gina’s dochter Shauni en Marianne Verhaeghe. “We hopen de 21 kilometer tot een goed einde te brengen”, zegt Gina. “Ik rij mee met mijn scootmobiel”, vult Betty aan. “Om elkaars tempo te volgen, gaan we samen trainen.” “Dat lukt aardig: ik stap aan 5 kilometer per uur en Betty kan me met haar vier wielen volgen”, lacht Gina die samen met Johan weer een mooi bedrag hoopt binnen te halen voor Team Steve.

Huis in Bangladesh

Betty Vanhessche heeft al meerdere acties ondernomen voor Banglabari, wat betekent ‘Huis in Bangladesh. “We willen met Banglabari de leefomstandigheden van arme gezinnen daar verbeteren door er onder meer huizen te sponsoren. Ze worden gebouwd boven het overstromingsgebied en sinds kort met ecologische stenen die door de bevolking zelf gemaakt worden”, legt Betty het project uit. “Een huis kost nu 2.600 euro. Ik heb intussen al 1.600 euro kunnen inzamelen en hoop een huis te kunnen sponsoren.”

Wijn bestellen

Het geld dat Betty inzamelde, kwam er via giften, door de verkoop van paaseitjes en wijn. “De wijn – wit, rosé en rood – kan je trouwens nog altijd bij mij kopen. Wie een gift wil doen, kan dat via BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van de mededeling 015/1530/00092. Voor een gift van 40 euro krijg je een fiscaal attest.”