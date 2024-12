Bette Van Doorslaer wint fiets met 11.11.11-tombola

Sinds drie jaar verkoopt 11.11.11 Wevelgem een korf lokale producten waarvan de opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. Bij die korf steekt een tombolabiljet waarmee een pak prijzen te winnen zijn, geschonken door lokale handelaars. Bette Van Doorslaer is de gelukkige winnaar van een bon van 600 euro, geschonken door Fietsen Axel. Daar werd de winnares ook gelauwerd en het resultaat van de jaarlijkse actie bekendgemaakt. Er werden in 2024 375 pakketjes verkocht, 37 meer dan in 2023. Zo kon het lokale comité 2.852,50 euro bijeenzamelen. We zien v.l.n.r. Ann Verbrugghe, Nicky Howie, Jos Deleu, winnares Bette Van Doorslaer met zoontje Moris, Axel Dejonghe van Fietsen Axel en Nele Mispelaere. (foto SL)