Betoverende kerststallentocht op het einde van het jaar

Dit winterseizoen verwelkomt Westende een gloednieuw en magisch evenement: Wonderlijk Westende, de eerste editie van een betoverende kerststallentocht georganiseerd door o.a. Noëlla Vercauteren, de drijvende kracht achter Pickelbar.

Van 26 december tot 30 december 2023 transformeren de oude tennisterreinen in de Priorijlaan, waar nu Pickelbar te vinden is, in een sfeervol kerstdorpje met een tiental chalets vol culinaire lekkernijen en winterse gezelligheid.

Maar daar blijft het niet bij. Wonderlijk Westende omvat ook een winterwandeling die jong en oud naar acht verschillende deelnemende locaties in Westende leidt. Noëlla Vercauteren legt uit: “De winterwandeling, beschikbaar van 26 tot 30 december tussen 11 en 16 uur, is niet alleen een schilderachtige ervaring, maar ook een boeiende wedstrijd. Gezinnen met kinderen zullen zich zeker vermaken, want op elke locatie wacht een vraag. Ouders kunnen zich buigen over moeilijkere vragen, terwijl de kleintjes hun eigen uitdagingen hebben. En alsof dat nog niet genoeg is, biedt elke locatie ook iets lekkers om te eten of te drinken.”

Wonderlijk Westende is niet zomaar ontstaan. Het idee werd voorgesteld door Naomi en Mats van Matsbar en Tatiana van B&B Maison Noire. Noëlla Vercauteren voegt toe: “Toen dit idee op ons pad kwam, hebben wij, samen met de andere ondernemers, onze schouders eronder gezet om er een onvergetelijk succes van te maken.” Wonderlijk Westende loopt van 26 tot 30 december, met versnaperingen in de kerststallen tussen 11 en 16 uur op de acht deelnemende locaties. (PG)

Info bekom je via mail naar wonderlijkwestende@gmail.com of op de Facebookpagina.