Betonnen drempel voor stormvloedkering vroeger naar Nieuwpoort dan gepland

De betonnen drempel voor de stormvloedkering wordt vandaag woensdag, vroeger dan gepland, verplaatst van Oostende naar Nieuwpoort. Het gevaarte van 4.500 ton werd vorige vrijdag van Kallo naar Oostende gevoerd. Woensdagochtend waren de voorbereidingen voor de verplaatsing naar Nieuwpoort gestart. Daar wordt hij uiteindelijk neergelaten tussen de twee landhoofden.

Op vrijdag 15 april vertrok de betonnen drempel van de stormvloedkering van Kallo. Twee sleepboten sleepten het ponton over de Schelde en over zee tot in de haven van Oostende. Daar werd de drempel vastgehaakt aan een kraan op een tweede ponton. Om het te heffen gewicht te beperken, werd het ponton afgezonken zodat de drempel volledig onder water kwam. Zo moet het tweede ponton slechts 1.210 ton heffen in plaats van de totale 4.500 ton.

Landhoofden

Vanavond kan het gevaarte door de gunstige weersvoorspellingen al aan de tocht richting Nieuwpoort beginnen, in plaats van op 21 april. Het vertrek wordt rond 20 uur gepland. Donderdagochtend om 2 uur zou het transport Nieuwpoort binnenvaren. Daarna wordt het gevaarte finaal neergelaten tussen de twee landhoofden en moet de drempel nog worden gefixeerd. Bij het hele proces in Nieuwpoort zijn duikers aanwezig om te controleren of de plaatsing goed verloopt.

Golfhoogte

“We houden de weersvoorspellingen nauwlettend in het oog, vermits de overvaart enkel mogelijk is met golfhoogte tot 0,75 meter. Indien de voorspellingen ongunstig zijn, dan bestaat er een kans dat de Marine Warranty Surveyor de overtocht niet laat plaatsvinden”, klinkt het bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en kust.

Het is de bedoeling dat de stormvloedkering bij stormvloed de havengeul afsluit zodat het water de haven en het achterland niet kan binnenstromen.