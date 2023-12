Betonblokken en extra agenten op West-Vlaamse kerstmarkten wegens terreurniveau 3

Wegens terreurniveau 3 is er ook een verhoogde waakzaamheid op de West-Vlaamse kerstmarkten. In Brugge lopen meer agenten rond, Oostende plaatst extra hindernissen op de toegangswegen naar de evenementen.

Na de aanslag in oktober in Brussel zijn de ordediensten op hun hoede voor ‘copycats’. Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD handhaaft terreurniveau 3 voor de kerstperiode. Er is een verhoogde waakzaamheid, het nationaal crisiscentrum adviseert de lokale politiezones en stadsbesturen om extra maatregelen te nemen.

Extra manschappen

In Brugge zet burgemeester Dirk De fauw extra politieagenten op de twee kerstmarkten in. Ze zullen visueel duidelijk aanwezig zijn. Het gaat om zes extra manschappen per dag. Voor de Warmste Week, die van 18 tot en met 24 december in Brugge plaatsvindt, worden op ‘t Zand flexibele blokken geplaatst. Die moeten verhinderen dat eventuele terroristen met hun auto op de bezoekers inrijden.

“We kiezen in tegenstelling tot in 2017 op de Markt en aan het station voor een flexibel systeem op ‘t Zand, want vaste betonblokken blokkeren ook de hulpdiensten en de bevoorrading. We opteren voor een systeem dat makkelijker door de politie aan de kant kan worden geschoven”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

Extra hindernissen

In Oostende heeft de politie een Winterplan. Burgemeester Bart Tommelein legt uit: “De politie monitort permanent met camera’s en we nemen structurele maatregelen. Er worden extra hindernissen geplaatst op de toegangswegen naar de evenementen. Onze interventiepolitie doet extra toezicht en is extra bewapend. De twee inspecteurs die belast zijn met het Winterplan focussen zich op de kerstevenementen.”