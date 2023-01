Betoging voor vrijlating Olivier Vandecasteele: familie heeft vrijdag contact gehad

De familie van Olivier Vandecasteele, de humanitair medewerker die al sinds februari 2022 vastgehouden wordt in een Iraanse gevangenis, heeft afgelopen vrijdag contact met de man gehad. Dat hebben zijn zussen Nathalie en Virginie zondag meegedeeld op de betoging aan het Albertinaplein. Zo’n 1.100 mensen waren daar bijeen gekomen om de vrijlating van de man te vragen.

“Afgelopen vrijdag, 331 dagen na zijn arrestatie, hebben we hem voor de vierde keer gehoord, via WhatsApp”, zeggen beide zussen. “Hij leek verzwakt, maar hij probeerde opnieuw sterk te zijn en niet te huilen. Hij liet ons weten dat hij voor de rechter verschenen was om zijn definitieve en officiële vonnis te horen: 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Maar terwijl voor veel andere politieke gevangenen de veroordeling het einde van hun isolatie betekent, is dat niet het geval voor Olivier.”

De man zit nog altijd in volledige afzondering, in een kleine kale cel zonder buitenlucht, en zonder medische zorg, aldus beide zussen: “Hij is intussen gestopt met zijn hongerstaking, maar hij is 25 kilo vermagerd en zijn mentale toestand is fel aangetast. Sinds het laatste consulair bezoek, 16 dagen geleden, heeft hij niemand meer gesproken en geen enkel gezicht gezien. Zijn maaltijden worden via een valluik doorgegeven, en hij moet geblinddoekt door de gangen voor zijn dagelijkse uitstap van 15 minuten.”

Volgens de familie is het de hoogste tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt: “Ze heeft de morele en politieke verplichting om onze onschuldige medeburger onmiddellijk te bevrijden. Olivier is het enige slachtoffer in deze geopolitieke wirwar van belangen, hij is een gijzelaar, een speelbal van politieke spanningen tussen twee landen die dateren van lang voor zijn arrestatie.”