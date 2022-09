Betogers tegen hoogpanningslijnen op de Burg in Brugge: “Laat je niet doen, Dirk!

“Laat je niet doen, Dirk”, roept een tegenstander van bovengrondse hoogspanningslijnen op de Burg, net wanneer de Brugse burgemeester de ambtswoning van de West-Vlaamse provinciegouverneur betreedt. Vele tientallen manifestanten hebben zich in Brugge verzameld om te betogen tegen het Ventilus-project. Het kernkabinet van de Vlaamse regering is in Brugge om 25 West-Vlaamse burgemeesters te horen en te informeren.

Er zijn manifestanten van onder meer Lichtervelde, Jabbeke, Izegem, Zedelgem. Ze zijn in kolonne, onder politiebegeleiding, naar Brugge getrokken. Geert, Nathalie en Frederiek van de ‘Burgergroepen’ zijn druk in de weer om een groot spandoek te ontrollen en vast te pinnen op een aanhangwagen. De leuze luidt: ‘Welke politici plegen politieke zelfmoord’.

Erik Blauwet (links) uit Jabbeke: al 29 jaar strijd tegen hoogpanningslijnen. © svk

De provinciale afdeling van het Vlaams Belang heeft die boodschap goed begrepen en is present. Stefaan Sintobin stelt: “Wij steunen de eisen van de burgerplatforms, het hele traject van Ventilus moet ondergronds. Zelfs bedrijven die langs het tracé liggen overwegen te verhuizen. Er moet meer onderzoek gevoerd worden naar de gezondheidsrisico’s. De opdracht van de intendant die aangesteld werd, was veel te beperkt.”

Geert, Nathalie en Frederiek van de Burgergroepen. © svk

Erik Blauwet uit Jabbeke is ontstemd: “Bijna dertig jaar geleden hebben wij met de werkgroep Onder Hoogspanning ook al actie gevoerd tegen bovengrondse hoogspanningslijnen. De toenmalige minister van Leefmilieu Kelchtermans heeft toen verklaard: ik ben een verwittigd man. We zijn nu 29 jaar verder en er is geen vooruitgang geboekt. Al die jaren had men technologie kunnen ontwikkelen voor ondergrondse lijnen. Er is enkel een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat in Jabbeke bovengrondse lijnen verbiedt. In Duitsland en Nederland zijn er ondergrondse lijnen. Waarom niet in ons land?””

Het Vlaams Belang steunt de burgerplatformen. © svk

De Brugse burgemeester Dirk De fauw verklaarde net voor de start van de vergadering: “We zullen de Vlaamse regering vragen om bijkomend onderzoek voor wisselstroom, dat wel ondergronds kan.”