Betaalzuil ondergrondse containers in Knokke-Heist tijdelijk enkel mogelijk met munten door upgrade

De betaalzuil bij de ondergrondse containers voor restafval in de Edward Verheystraat in Knokke-Heist is tijdelijk buiten gebruik vanwege een upgrade naar netstroom.

“Deze verbetering is gericht op het vergroten van de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem om contactloos met een bankkaart te betalen. De update heeft als doel een vlottere en gebruiksvriendelijkere ervaring op de lange termijn”, legt het gemeentebestuur uit.

Gedurende deze periode blijft de betaaloptie met munten beschikbaar op de ondergrondse containers. Het AGSO streeft ernaar de werkzaamheden zo spoedig mogelijk – vermoedelijk binnen de twee weken – af te ronden, zodat iedereen nadien weer volledig gebruik kan maken van de verbeterde betaalzuil. De ondergrondse containers voor papier en karton, pmd en glas blijven gratis en normaal functioneren tijdens de aanpassingswerken. (MM)