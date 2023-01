Bestuurswissel bij Izegemse pistoolschutters

Er heeft zich een bestuurswissel voltrokken bij de Izegemse pistool- en karabijnschutters die actief zijn op de site van het JOC. Martin Aerts die al sinds 1974 lid is van de schuttersvereniging en in het bestuur zetelt sinds 1984 is gestopt als vice-president en penningmeester en dit na 38 jaar dienst. Hij wordt opgevolgd door Roderick Gors die lid is van het bestuur sinds 2003. Xavier Callewaert wordt de opvolger als penningmeester.

Martin Aerts combineerde twee functies bij de pistoolschutters en is nu van oordeel dat het tijd is voor de jeugd. Roderick krijgt er ook meteen de eretitel van vice-president bij, een functie die hij erft van Martin Aerts. Roderick blijft ook wapenmeester. De 68-jarige Martin is de oudste binnen het bestuur met het hoogste aantal dienstjaren. “De schietsport blijft mijn passie. Ik ben in contact gekomen met de schietsport via mijn vader Jozef. Vader was ook bestuurslid en toen hij overleed in 1985 ben ik hem opgevolgd. Zelf kom ik nog wekelijks schieten.” (foto CLY)