Bestuur Langemark-Poelkapelle trakteert onthaalouders op ontbijt en premie

Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle trakteerde onthaalouders en uitbaters van crèches uit de gemeente op een ontbijt om hen te bedanken voor hun inzet. Elk opvanginitiatief ontvangt bovendien een lokale premie van 450 euro.

Naar aanleiding van de Week van de Kinderopvang van 10 tot 16 oktober wilde het gemeentebestuur het gemeentebestuur alle opvanginitiatieven bedanken voor hun inzet van de afgelopen tijd. Op dit moment zijn er 5 onthaalouders en 4 crèches actief in de gemeente. Zij vangen samen meer dan 120 kinderen op. Vanaf november komt er ook 1 nieuwe onthaalouder bij. Zij werden zaterdag uitgenodigd voor een heerlijk ontbijt in Friegel in Sint-Juliaan.

Premie van 450 euro

“Om lokale opvanginitiatieven te ondersteunen voorziet het bestuur tijdens deze legislatuur (2022-2025) jaarlijks een bedrag van 5.000 euro, goed voor een totale investering van 20.000 euro”, zegt schepen van Kinderopvang Heidi Coppenolle (N-VA). “In samenspraak met de opvanginitiatieven werd op het Lokaal Overleg Kinderopvang een reglement uitgewerkt voor een premie. Elk opvanginitiatief dat aan het reglement voldoet, ontving zaterdag voor 450 euro aan aankoopbonnen. De extra centen kunnen gespendeerd worden aan zaken zoals voeding en extra spel- en knutselmateriaal.” (TOGH)