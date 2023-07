Bestuur blikt tevreden terug op ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’ in Langemark: “Magnifiek topweekend”

Het herdenkingsweekend ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’ in Poelkapelle was een shot in de roos, van de plechtigheid bij de Canadien op zaterdagmorgen tot het kampioenschap papieren vliegertjes werpen op zondagnamiddag. “We hebben de gemeente op de kaart gezet”, zegt schepen Laurent Hoornaert.

Omdat het op 8 juli precies 100 jaar geleden was dat zowel het Canadees monument The Brooding Soldier in Sint-Juliaan als het Guynemermonument in Poelkapelle ingehuldigd werden, was er een uitgebreid herdenkingsprogramma afgelopen weekend, met als apotheose het vertelconcert over het leven van Georges Guynemer op zaterdagavond.

Positieve reacties

“Het is allemaal wonderwel goed verlopen”, glundert een tevreden schepen van Toerisme Laurent Hoornaert (TOPE 8920). “We zaten er mee in dat het weer roet in het eten zou strooien, maar dat is allemaal heel goed meegevallen. De reacties die we krijgen zijn unaniem heel positief. Sommige dingen verrasten ons zelfs, zoals de opkomst van mensen in klederdracht van honderd jaar geleden voor de reconstructie van de retrofoto aan het Guynemermonument. Er waren zelfs mensen die een speciale fiets mee hadden.”

“Ook het geënsceneerd luchtgevecht viel in de smaak en van het vertelconcert zei iedereen: ‘amai, dat dit mogelijk is in Langemark-Poelkapelle’. Twee harmonieën, topzangers, Wim Willaert die op z’n teenslippers het verhaal vertelde… Dat was absoluut top. Het is heel moeilijk inschatten hoeveel mensen er effectief waren, maar de verhoopte 800 waren er zeker.”

Papieren vliegtuigjes gooien

We zien het podium van de verste worp in de categorie 8 tot 13 jaar op het kampioenschap papieren vliegers werpen, met v.l.n.r. Tijl Gekiere, Maud Wittouck en Ethan Deleye.

Het herdenkingsweekend werd afgesloten met het kampioenschap papieren vliegtuigjes gooien in De Poelkring. De verste worp kwam van Maud Wittouck uit de categorie 8 tot 13 jaar met een afstand van 10,75 meter. Daarmee deed ze het zelfs beter dan de 9,7 meter van Mirando Dumoulin in de categorie ouder dan 14 jaar. Bij de kinderen jonger dan 8 jaar was de verste worp voor Jerome Verstraete met 7,7 meter.

Er waren ook prijzen voor de langste worp. Daar waren de winnaars Mats Becceu in de categorie jonger dan 8 jaar met een worp van 3,48 seconden, Iljano Everaert in de categorie 8 tot 13 jaar met 2,46 seconden en Jochen Vermote bij de 14-plussers met een worp van 4,5 seconden.

“Smaakt naar meer”

“Het was een magnifiek topweekend voor Langemark-Poelkapelle. We zijn dus zeer content”, vertelt Laurent Hoornaert. “Ik zou zeggen: dat smaakt naar meer, maar het zal niet voor binnen de twintig jaar zijn. Het is toch dankzij de grote ondersteuning van Westtoer dat dit mogelijk was.”

“Het was de bedoeling om de gemeente internationaal op de kaart te zetten en ik denk dat we daar ook in geslaagd zijn: we hadden een hele grote delegatie Fransen, maar ook Duitsers, Canadezen en voor de tankritten waren er zelfs Britten en Nederlanders. De doelstelling was dat 20% van het publiek buitenlanders was en ik denk dat we dat ook hard kunnen maken.”