Bestel in Hooglede jouw gratis toekomstboom: “Tegen eind dit jaar willen we 1.000 extra bomen”

In Hooglede kan je inschrijven om een gratis toekomstboom te bestellen. Afhankelijk van de grootte van je tuin kan je kiezen uit een lijst met bomen en struiken. De actie is een initiatief van gemeente Hooglede in samenwerking met de gemeentelijke milieuraad.

“Met deze actie hopen we om meer bomen in de gemeente te planten die er hun leven lang kunnen blijven staan. De bomenteller willen we tegen eind 2024 op 1.000 extra bomen brengen. Bestellen kan online op de website van de gemeente of kan aan het onthaal in het gemeentehuis. De bomenfiches met de soorten bomen en struiken voor kleinere en grotere tuinen die in het aanbod opgenomen zijn, vind je ook op de website van de gemeente. Sommige bomen zijn klein bosgoed, andere zijn groter en hebben een plantmaat 8/10. Bij de bestelling zal er ook de mogelijkheid zijn tot aankoop van extra bomen, een boompaal en boomband”, aldus Frank Renard van de dienst Milieu en schepen Julie Misplon.

Voorwaarden

“De bomen zullen bedeeld worden op het recyclagepark in Gits op vrijdag 23 februari van 14 tot 16 uur en op zaterdag 24 februari van 9 tot 11.45 uur. Na de bestelling word je op de hoogte gehouden van het verdere verloop na je bestelling. We bezorgen ook alle info zodat je je boom in optimale omstandigheden kan aanplanten. Wie een boom met plantmaat 8/10 besteld heeft, zorgt best voor aangepast vervoer. Aan de actie zijn ook voorwaarden verbonden. Zo mag er slechts één gratis boom afgehaald worden op vertoning van je identiteitskaart per boom. De boom moet aangeplant worden in de eigen tuin. Houd ook rekening met de wettelijke afstand tegenover de perceelsgrens van 2 meter voor bomen en 75 centimeter voor struiken.” (EVG)