Beste sporters en verdienstelijkste medewerkers van Zonnebeke in de bloemen gezet

Met de uitreiking van de sporttrofeeën werd sportief Zonnebeke andermaal in de bloemen gezet. Het werd een dubbele huldiging, met laureaten van 2020 en 2021.

“Ook tijdens de coronatijd zijn we blijven inzetten op een sportaanbod binnen de gemeente”, stelde sportschepen Jan Vandoolaeghe ( #team8980) in zijn welkomstwoord. “Er waren de sportkampen voor de jeugd, de lessenreeksen en bewegingstips voor de volwassenen, en natuurlijk was er de outdoorsport. Ook de sportclubs hebben ervoor gezorgd dat er steeds een sportaanbod was in die moeilijke periode. Nu alles weer in zijn plooi lijkt te vallen, gaan we er opnieuw volop tegenaan. Het verheugt me zoveel sportdisciplines te zien op deze uitreiking, zowel van de recreatieve als competitieve sporten. De leuze ‘Zonnebeke beweegt’ is dus echt geen loze beweging.”

De trofee voor sportman van 2020 ging naar Mario Vandenboogaerde. Zijn prestaties in het darten spreken echt tot de verbeelding. Momenteel is hij aan de slag in het profcircuit, wat weinigen gegeven is. Zijn prestaties en voorbeeld zorgen voor een explosie van dartsclubs in Zonnebeke.

De titel voor sportman van 2021 was voor atleet Simon Versavel, die aangesloten is bij de Ieperse atletiekclub. Hij zette mooie prestaties neer in het hink-stap-springen, het lopen en de tienkamp, zowel op het provinciaal als op het Vlaams en Belgisch kampioenschap. Versavel wil op hoog niveau blijven presteren, met deelnames aan internationale wedstrijden.

Voor 2020 werd Nele Bryon verkozen tot sportvrouw van het jaar, omwille van haar deelname aan de 100 kilometer run voor Kom Op Tegen Kanker. Dat deed ze voor haar vader die lange tijd tegen kanker streed, maar ook voor alle mensen die te maken hebben met die ziekte. Nu traint ze voor een marathon.

Kelly Verbrugghe werd sportvrouw voor 2021. Ze is een gedreven judoka, die niet alleen titels behaalt maar ook kleuters en kinderen coacht in het judoën.

De titel van sportbelofte ging naar de 14-jarige Juul Desreumaux, die het veldrijden koppelt aan wegwedstrijden. Zijn voorkeur gaat naar veldrijden en zijn droom is ooit de Kasteelcross winnen.

Vijftig jaar inzet

De titels van sportverdienste gingen naar mensen die door hun vereniging waren genomineerd wegens meer dan twintig jaar dienst. Er waren onderscheidingen voor Patrick Syx en Marnik Perneel van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Beselare, voor Eric Everaert voor 47 jaar inzet bij KEV Beselare, en voor Frans Acke die de voorbije vijftig jaar bij FC Passendale praktisch alle functies vervulde.

(NVZ)