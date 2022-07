Beste garnaalpelsters van het land wonen aan de middenkust

Na hun zege op het BK garnaalpellen, gaan Chantal Goes en Katty Vanmassenhove straks opnieuw de uitdaging aan in het Noord-Franse Leffrinkhoeke. Katty kroonde zich daar al drie keer tot wereldkampioene. “We gaan er samen onze eer verdedigen.”

Chantal Goes (58) moest vorig weekend op het BK garnaalpellen in Oostduinkerke nipt de duimen leggen tegen haar leeftijdsgenoot Nadine Deetens uit Zwankendamme. “Dat was wel even balen ja, zeker omdat het maar een of twee gernoazen scheelde. Met het oog op het WK straks in Leffrinkhoeke, heb ik alvast mijn strategie wat aangepast want naar het schijnt pel ik mijn garnalen dus te ‘netjes’. Daardoor ging er kostbare tijd verloren.” Om te winnen kwam Chantal net een grammetje gernoazen tekort. “Maar uiteindelijk is het ook geen schande om tweede te worden op een BK. En ik heb het tenslotte toch maar mooi gehaald van de drievoudige wereldkampioene”, knipoogt ze.

Voor de 49-jarige kleuteronderwijzeres uit Wenduine was dat inderdaad een verrassing. “Maar ik ben er altijd wel van overtuigd geweest dat er in onze streek nog straffere garnaalpelsters moesten zijn. Het is hier aan de kust tenslotte een traditie die van generatie tot generatie werd doorgegeven”, aldus Katty Vanmassenhove. Dat is voor haar ook de reden waarom ze aan die kampioenschappen meedoet. “Op het Belgisch kampioenschap in Oostduinkerke viel het meteen op dat er weinig jonge deelnemers waren. Als trotse kustbewoner houd ik de traditie van het garnaalpellen dus graag mee in ere, anders gaat ze binnenkort misschien verloren”, klinkt het.

Chantal Goes leerde de kneepjes van haar mama. “Zij pelde voor restaurants en wij pelden mee: elke dag kwam er twintig, dertig kilo verse garnalen op tafel. Dat was voor ons routine als we van school kwamen. Schooltruitje uit, visschortje aan. Later plukte ik daar de vruchten van toen ik begon mee te doen aan wedstrijden. Op de vishappening in Oostende ben ik vorig jaar ook tweede geworden”, aldus Chantal.

Van kleins af aan

Ook Katty Vanmassenhove kreeg de kunst mee van thuis. “Mama heeft altijd de Westhinder uitgebaat, en de specialiteit van het huis zijn daar lekkere zelfgemaakte garnaalkroketjes. “Vandaar dus dat ik het garnaalpellen zo goed onder de knie heb: ik heb het van kleins af aan altijd voor zien doen.”

Later schreef Katty op de Reuzenfeesten in Wenduine steevast de jaarlijkse garnaalpelwedstrijd van de Tarpoenvissers op haar naam. “Zij waren het die me aanraadden om eens mijn kans te wagen op het WK. Nooit gedacht dat ik daar zou winnen, laat staan drie keer op rij”, klinkt het. Dat ze in Oostduinkerke uiteindelijk het onderspit moest delven, daar kan Katty mee leven. “De derde plaats is op tachtig deelnemers toch ook niet slecht, hé, en ik vind het mooi dat de beste garnaalpellers van het BK allemaal uit onze contreien kwamen: Chantal woont in Bredene, Nadine in Zwankendamme. In augustus gaan we op het WK in Leffrinkhoeke samen onze eer verdedigen tegen al wie het garnaalpellen ook in de vingers denkt te hebben. Bij deze een warme oproep.”

Chantal Goes is vastberaden om het dan nog beter te doen. “Leuk dat er dankzij die wedstrijden zoveel belangstelling is voor het garnaalpellen. Dagjestoeristen uit het binnenland zien dat overigens ook graag.” (WK)