Beste Belgische koe helpt het kinderkankerfonds

Ghekiere Butcher Shop kon deze week het vlees van de beste Belgische koe verkopen. Deze werd gekozen op de wedstrijd ‘Vetten Os’. Per verkochte kilo gaat één euro naar het goede doel.

Het was niet zonder enige trots dat Kristof Ghekiere ons liet weten dat hij het vlees van de beste koe van België kon verkopen. Deze werd op 30 april gekozen op de wedstrijd Vetten Osin Rekkem. “Dit is een jaarlijkse prestigieuze wedstrijd waar de beste kwekers van het land aan deelnemen met uiteraard hun beste koeien. Op die wedstrijd waren zo’n 1.000 mensen aanwezig, wat toch het belang ervan illustreert”, zegt Kristof. Na de keuring worden de koeien per opbod verkocht. De hoogste bieder krijgt de winnende koe.

10 procent

Vleeshandel Desmet uit Oostrozebeke kon de Kampioen Vrouwelijk Rund, een toprund dus, kopen. “Voor mij was de aankoop heel belangrijk”, zegt Frederik Desmet. “Ik heb onlangs mijn moeder verloren na een slepende ziekte. Zij was voor mij mijn echte kampioen. Om haar te eren, wilde ik absoluut die koe hebben. Anderzijds gaat er 10 procent van de opbrengst van die veiling naar de vzw ‘t Ferm’ uit Ledegem. Zij helpen mensen met een beperking.”

Goede doel

Vleeshandel Desmet is al 22 jaar leverancier bij slagerij Ghekiere in Heestert. “Hij is onze topleverancier en ik heb dan ook geen ogenblik getwijfeld om het rund over te kopen, met als doel het te versnijden in de slagerij”, aldus Kristof. Maar ook hij laat zijn gouden hart zien en wil iets doen voor het goede doel. “We willen inderdaad een extra steuntje zijn voor een goed doel, en kozen voor het kinderkankerfonds. Per kilogram vlees dat het rund weegt, zullen we een euro schenken aan die organisatie. Dit zal ruim 600 euro zijn”, besluit Kristof. (GV)