Best Pittig Tielt start werkjaar met nieuwe huisstijl en nieuw logo

Best Pittig Tielt heeft voortaan een nieuwe huisstijl en een moderner logo. Ook de website kreeg een facelift. Zo start de vrouwenvereniging op 21 september straks het nieuwe werkjaar in een compleet nieuw jasje.

“De tijden veranderen en dat doen wij als vereniging ook”, zegt covoorzitter Karen Braekevelt. “Samen met onze vrijwilligers gingen we kijken naar de kernwaarden van onze vereniging. Verbindend, ondernemend en genieten van het leven waren de meest voorkomende begrippen. Dat verhaal vertaalden we in een nieuw logo dat kracht, zachtheid én dynamiek weerspiegelt.” (SV)