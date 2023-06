Beslissing over komst McDonald’s in Torhout met twee maanden uitgesteld

Normaal gezien zou het Torhoutse College van Burgemeester en Schepenen op donderdag 22 juni al dan niet de omgevingsvergunning toekennen voor de bouw van een McDonald’s op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat. De beslissing is echter met twee maanden uitgesteld. Reden: de aanvragers hebben hun plannen aangepast om aan een aantal bezwaren tegemoet te komen.

De bouwheren voor de McDonald’s hebben dus een nieuw, bijgeschaafd dossier ingediend. Er was voor de oorspronkelijke plannen een ongunstig advies gekomen van het Agentschap Wegen en Verkeer. Om dat advies om te buigen tot ‘gunstig’, zou het fastfoodrestaurant ongeveer 3,50 meter verder van de Bruggestraat ingeplant worden. “Ook wordt er in de nieuwe plannen in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de meer dan 60 bezwaren van tijdens het openbaar onderzoek”, zegt schepen van Omgevingsvergunningen Rita Dewulf.

Nieuw openbaar onderzoek

Door het indienen van het aangepaste dossier treedt er 60 dagen termijnverlenging voor de behandeling van de aanvraag van de omgevingsvergunning in werking. Er wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 27 juni tot en met 27 juli. De uiterste beslissingsdatum voor het stadsbestuur is dan 27 augustus. Dus wellicht zal het College van Burgemeester en Schepenen op donderdag 24 augustus de knoop doorhakken.

McDonald’s wil zijn zaak bouwen pal tegenover het tankstation Dats 24. Op die locatie staat nu nog de villa van Stany Hollevoet en zijn vrouw Rosa Casier. Het is de bedoeling het huis met riante tuin te kopen, te slopen en er het restaurantproject te realiseren. Samen met een bijhorende parking met een 50-tal plaatsen.

Bij de woordvoerders van McDonald’s valt te horen dat het restaurant niet of nauwelijks extra verkeer zal teweegbrengen en dat er werkgelegenheid voor enkele tientallen mensen gecreëerd zal worden. De omgevingsvergunning is aangevraagd door LKM Advies uit Antwerpen.

Petitie om komst restaurant te bepleiten

Feit is dat een bekend fastfoodrestaurant in een studentenstad als Torhout zo goed als zeker succes zal kennen. Het restaurant zou voorzien zijn van een zitgedeelte plus een McDrive voor afhaal.

Vooral bewoners uit de directe omgeving van de inplantingsplaats hebben bezwaarschriften tegen de initiële plannen ingediend. Op de sociale media kregen ze direct de wind van voren. Er werd hen aangewreven dat ze de overlast door de mogelijke komst van een McDonald’s sterk overdrijven. Er ging op Facebook zelfs een petitie van start om de komst van het restaurant te bepleiten. Die werd door om en bij de 500 mensen onderschreven.