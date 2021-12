Beslissing over Bredene Klinkt valt vrijdag

Het gemeentebestuur wacht tot morgen vrijdag 24 december om te beslissen of ‘Bredene Klinkt’ zal doorgaan. ‘Bredene Klinkt’ staat gepland van zondag 26 december tot en met zondag 9 januari en zou grotendeels plaatsvinden in openlucht met een zittend publiek.

“Momenteel is het wachten op verduidelijking via de officiële maatregelen, die in het Ministerieel Besluit zullen staan. De inspanningen van zowel eigen personeel als externe partners zijn zeer groot en Bredene wil geen beslissing nemen die niet weloverwogen is. Misschien kunnen we er met een aantal aanpassingen voor zorgen dat het kan doorgaan. Maar we willen zeker ook de genomen maatregelen niet overtreden”, legt toerismeschepen Alain Lynneel uit.

Als ‘Bredene Klinkt’ kan doorgaan, dan kun je op het evenementenplein voor het MEC Staf Versluys terecht voor een portie winterse gezelligheid.

“Samen gezellig met vrienden en familie in winterse sferen vertoeven, dat doe je in bar Rudolf. Zowel binnen als op het overdekt en verwarmd terras kan je genieten van een uitgebreide kaart met diverse (warme) dranken, tap en snacks.

Met zicht op de schaatspiste kan je nog nagenieten van een schaatsbeurt of toekijken hoe jong en oud met de meest sierlijke bewegingen over het ijs zoeven. Het aantrekkelijke programma van Bredene Klinkt vind je op de facebookpagina BredeneKlinkt en op www.bredene.be”, monsterde Alain Lynneel begin deze week nog. (MM)