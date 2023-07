Beselaarse heksen zijn helemaal klaar voor viering

Na een spetterend begin van het driedaagse heksenweekend met een heksenkeuring, rommel- en avondmarkt staan de heksenmeesters klaar met wagens en 60 groepen om van dit gebeuren een onvergetelijk dag te maken tot in de kleine uurtjes. Sefa Bubbels en al haar trawanten van zowel binnen- als buitenland zijn er om haar verjaardag en .. begravenis te vieren na de brandstapel.

De grootse en levendigste stoet start om 15.30u in de Geluwestraat en trekt in een grote lus door de dorpskern van Beselare. En massaspektakel binnen de stoet is nooit ver weg en pas op voor…. vliegende heksen. Voor de stoet is er veel straatanimatie en ook daarna kan men genieten van een totaalspektakel op de markt met als hoogtepunt de heksenveroordeling en de brandstapel omstreek 10.30u. Het heksenfeest word dan afgesloten met een spetterend vuurwerk en een DJ verzorgt verder voor de jeugd een avond tot de klok van 2 uur.

En daarmee kunnen de Beselaarser stoetenbouwers er de maandag terug aan beginnen om de wagens terug af te breken en de 10 reuzenheksen veilig op te bergen, voor anderen begint dan de opkuis van het heksendorp zodat het kleine Beselare er op dinsdag terug vredig bijligt tot de laatste zondag van juli 2025.

De dorpskerk van Beselare is afgelsoten voor alle verkeer vanaf 10u en vanaf 11u betaald u een ticket van 8 euro voor een ganse dag spektakel en met de steun van onze krant KW waar U alles kan lezen vrijdag 4 augustus. (ZB)