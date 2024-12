Onder impuls van Jeanik Dewulf, Eric Verbugghe en Roza Forrest kwamen de 80-jarigen van Beselare bijeen en ze werden ontvangen op het gemeentehuis. Naast de organisatoren herkennen we Daniël Coopman, Liliane Castelein, Robert Vermeersch, Annie Bruggeman, Christiane D’Hellem, Erna Samyn, Willy Vandepitte en Willy Vandamme in het gezelschap van een deel van het gemeentebestuur. Later vervoegden André Dewulf, Maria Vandepitte en Jeannine Dewitte ook nog het feest. (foto ZB)