Beschonken fietser belandt in kanaal en gaat thuis zijn roes uitslapen terwijl politie zoekt naar ‘drenkeling’

Woensdagmorgen even over 7 uur meldde een jogger die langs de Westdijk in Moerbrugge langs het kanaal Brugge-Gent aan het lopen was dat hij naast ter hoogte van de waterlijn een fiets en een gsm gevonden had.

Hij belde de hulpdiensten die ter plaatse kwamen. Na een korte zoekactie meldde een man zich die vertelde dat hij zijn e-bike en gsm kwam ophalen. De man was gisterenavond in benevelde toestand gevallen en in het water terecht gekomen.

Hij kon zichzelf op het droge hijsen en ging thuis zijn roes uitslapen. Deze morgen ging hij terug naar de plaats waar hij in het water terecht was gekomen om zijn fiets en gsm op te halen. Groot was zijn verbazing toen hij de hulpdiensten daar aantrof. Hij deed zijn verhaal en werd door de lokale politie samen met zijn fiets naar huis gebracht.