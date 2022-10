Beschermd oud Prinsenhof tegenover nieuw project Prinsendreef: “Twee gezichten verzoenen”

Het nieuwe gebouw aan de Prinsendreef, dat zoals het gemeentebestuur het zelf zegt een ‘hotspot voor de jeugd’ moet worden en er ook hypermodern zal uitzien, krijgt aan de andere kant het door de Vlaamse overheid ‘beschermde’ restaurant Prinsenhof. Of hoe oud en nieuw daar het toekomstige straatbeeld zullen uitmaken.

In de laatste gemeenteraadszitting keurde het gemeentebestuur principieel de plannen goed voor het nieuwe gebouw aan de Prinsendreef, dat een ‘hotspot voor de jeugd’ zal worden. Zowel de buitenschoolse kinderopvang ’t Filoetje, jeugdhuis De Komeet, kunstacademie Art’Iz en Arko Dorpstheater zullen er onderdak vinden.

Aan de andere kant van de straat, rechtover het nieuwe gebouw, staat nog altijd de door de Vlaamse overheid (onder impuls van toenmalig minister Geert Bourgeois) beschermde ‘herberg’ Prinsenhof. Een ‘monument’ met een rijke geschiedenis, maar waar blijkbaar geen enkele investeerder in geïnvesteerd was, net omwille van die bescherming.

Historie

Oorspronkelijk werd het gebouw aan de Prinsendreef 6 in 1766 gebouwd als woning op het neerhof van de ‘heer van Ardooie’, de toenmalige machthebber van het dorp. Zeven jaar later werd het verkocht aan de Gentse lakenhandelaar Theodoor De Jonghe, die de titel baron van ‘Hardoye’ kreeg. In 1898 kwam het in handen van de brouwersfamilie Vanden Bussche en werd het uitgebaat als herberg.

Of er ooit weer een restaurant komt, valt af te wachten

In 1976 werden Jean-Pierre Gallez, die een koksopleiding volgde aan de hotelschool van Oostende, en zijn vrouw Greta d’Heygers de nieuwe eigenaars van het Prinsenhof. Ze baatten er tot 2008 een goed draaiend restaurant uit. Ze stopten dat jaar om gezondheidsredenen en wilden het pand – ze noemden het hun spaarpot verkopen. Het duurde echter negen jaar vooraleer er kopers werden gevonden. Gullegemnaars Mania Mollie en Johan Deprez wilden er opnieuw een restaurant beginnen en betaalden een voorschot. Het koppel zag om een ons onbekende reden af van de aankoop, en was naar eigen zeggen ook hun voorschot kwijt.

Toch koper gevonden

Uiteindelijk geraakte restaurant Prinsenhof dan toch verkocht, aan Vidoque Vantieghem, die er nu ook met zijn partner woont en waarschijnlijk ook plannen had om er een restaurant te beginnen. Maar corona gooide ook hier roet in het eten. Vidoque Vantieghem wil zijn toekomstplannen liever niet uitgebreid in de media uit de doeken doen. “Ik ben al een tijdje bezig het gebouw beetje bij beetje te renoveren”, zegt hij. Op de vraag of er daar ooit weer een restaurant komt, wilde hij noch bevestigend noch ontkennend antwoorden. Tegen dat de nieuwbouw voor de jeugd klaar is, zal Vidoque ook al wel een heel eind verder staan met zijn renovatiewerken en zullen oud en nieuw zich wel verzoenen, menen we. (IB)