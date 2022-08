Beschermd Brugs pand Huis Den Lombaert krijgt nieuwe bestemming na restauratie

Het Brugs stadsbestuur verleende een vergunning voor de herbestemming, verbouwing en restauratie van het beschermde pand “Huis Den Lombaert” in de Langestraat. “Het hoofgebouw is beschermd als monument en de tuin is opgenomen in het open ruimte beleidsplan als waardevolle groene ruimte. Ook de tuinmuur aan het Verbrand Nieuwland heeft een grote erfgoedwaarde”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon. De panden worden nu verbouwd tot een meergezinswoning, een rijhuis en een plek voor coworking.

Het gebouw rechts van het monument, dat geen erfgoedwaarde heeft (tussen nummer 21 en 23), wordt gesloopt. Op deze plaats komt een nieuw volume waarin functies voor het gelijkvloerse appartement zitten zoals sanitair, dressing en slaapkamer. De uitbouw zorgt voor een slaapruimte die bij wijze van spreken ‘in’ de tuin staat.

Een ander, toekomstig zicht op het beschermd pand © Stad Brugge

“Dit volume staat teruggetrokken, zowel aan de straatzijde als achteraan, ten opzichte van het monument. Op die manier wordt er gekozen om het gebouw ondergeschikt op te stellen ten overstaan van het monument”, vertelt Demon. Ook de kroonlijst blijft aan beide zijden lager dan het hoofdgebouw.

Op die manier wordt een ondergeschikt volume voorzien dat architecturaal interessant is uitgewerkt. Er wordt gekozen voor een gevel uit lichtgrijs hout, een soort lamellengevel. In de gevel zijn grote openingen voorzien die uitgewerkt zijn in bronskleurig aluminium.

Eengezinswoning

Op de verdieping van de nieuwbouw komt een eengezinswoning. Er zijn leefruimtes voorzien op de eerste verdieping met een terrasje achter de poortomlijsting. Dit zal niet zichtbaar zijn vanop straat. Achteraan zit ook de trap. Op de tweede verdieping zijn er leefruimtes en een bureau, de slaapkamers zitten onder het dak.

De achtergevel van dit nieuwe volume sluit qua architectuur aan bij de voorgevel en ook bij de gelijkvloerse uitbouw. Op die manier wordt dit samen als één ingreep ervaren. De kroonlijst van het nieuwe volume is één meter lager dan het bestaande te slopen volume.

Zeven werkplekken

Achteraan in de tuin is een zone die nu verhard is. Op deze plek komt er een volume waarin geparkeerd kan worden op het gelijkvloers. Er wordt hier een fietsenberging voorzien en zes parkeerplaatsen. Er komt ook een trap. Op de verdieping worden kantoorruimtes voorzien. Er komen in totaal zeven werkplekken en een vergaderruimte. Deze ruimte is open tot in de nok.

Dit volume staat los van de perceelsgrens met de Karmeliet, die overigens beschermd is als monument, en houdt op de verdieping ook afstand van de muur aan de straatzijde. Ook de muur aan Verbrand Nieuwland is aangeduid als een waardevolle muur en er wordt dan ook niets gewijzigd aan of op deze muur. Ook voor dit gebouw wordt hetzelfde hout gebruikt als van de overige ingrepen. De verdieping bestaat uit glas, grijze handvormsteen en hout.

Tuin

“De tuin wordt heraangelegd met respect voor het bestaande groen. De tuin werd immers als waardevolle tuin opgenomen is het beleidsplan ruimte brugge en dergelijk groene oases midden in de stad moeten we koesteren”, vertelt Demon. Er is een tuinarchitect betrokken bij het dossier. Er worden vier open staanplaatsen voorzien ter hoogte van de inrit. In totaal zijn er tien parkeerplaatsen op eigen terrein.

Een beschermde groene oase in de Brugse binnenstad. © Stad Brugge

In monument “Den Lombaert” zelf worden twee woongelegenheden voorzien. De ene woongelegenheid bevindt zich op het gelijkvloers in het monument en in de nieuwe aanbouw. De tweede woongelegenheid is een duplexappartement op de eerste en tweede verdieping. De leefruimtes bevinden zich op de eerste verdieping, de slaapkamers bevinden zich erboven. De ruimtes zijn allemaal privé bij de woning

Het volume met de eengezinswoning is dieper dan het volume van Langestraat 23. Hierdoor dient de perceelsgrens gewijzigd te worden. Deze wijziging is voorzien in volsteens baksteenmetselwerk. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe beschermd erfgoed opgewaardeerd wordt en waar geschiedenis en modernisme hand in hand samen gaan”, besluit Franky Demon.