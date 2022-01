Beschermcomité De Vleugels bedankt personeel

Ieder jaar organiseert het beschermcomité van De Vleugels in Klerken een benefiet ten voordele van De Vleugels. Net als de voorbije jaren was het dit jaar in een coronaproof jasje. Dit jaar stond het personeel centraal.

“De Nacht Ter Engelen is de benefiet die we organiseren ten voordele van De Vleugels maar die kon nu al twee jaar niet doorgaan. We zijn daarom voor de tweede maal overgeschakeld op een webshop ten voordele van De Vleugels, als alternatief voor ons jaarlijks feest”, vertelt Nicolas De Braeve van het beschermcomité.

“Het werd een succes dankzij alle kopers en sympathisanten. Er kan nog tot eind januari worden gekocht via www.nachtterengelen.be. Dan wordt de webshop tot gesloten tot september.”

De opbrengst van de Nacht ter Engelen ging ieder jaar naar iets voor de cliënten van De Vleugels, er werd gekeken wat op dat moment het meest nodig was en dan werd dat met de opbrengst van het feest aangekocht en geschonken aan de voorziening. Dit jaar heeft het beschermcomité beslist om het eens anders te doen. “We hebben dit jaar beslist om de nadruk te leggen op het personeel. Er werd van hen een enorme flexibiliteit gevraagd.”

Boxen met lekkernijen

De voorziening telt 550 cliënten en 509 personeelsleden. “We lieten 509 boxen maken om aan het personeel uit te delen. Boxen vol culinaire lekkernijen zoals champagne, auberginekaviaar, chocolade, pasta, olijfolie, alles wat nodig is om een lekkere pasta te maken en nog heel wat meer”, aldus Nicolas De Braeve.

Ook in 2022 zijn nog een aantal zaken nodig in de voorziening. “We hebben nog nood aan een blijfstoel en waterbedden. Een blijfstoel is een stoel waarin cliënten die anders zouden gefixeerd moeten worden veilig en comfortabel kunnen zitten. Wij zijn dankbaar voor iedere gift hoe klein ook”, vertelt stafmedewerker communicatie en fondsenwerving Frank De Smet. “Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers: mensen die met onze cliënten gaan wandelen, een uitstap mee begeleiden, in de hippotherapie meehelpen en nog heel wat meer. Iedereen is welkom.” (ACK)

Wie een bijdrage wil geven kan contact opnemen met Frank De Smet, via mail frank.de.smet@devleugels.be of tel. 051 55.08.91 , GSM 0492 25.58.26. Kandidaat vrijwilligers kunnen een kijkje nemen op https://www.devleugels.be/nl/vrijwilligers of kan contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Ann Vergote, via ann.vergote@devleugels.be of telefonisch via 051 55 08 34.