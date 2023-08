Beschadigde kapel van Wijnendale na vijf maanden nog altijd niet heropend

De kapel van Wijnendale, het populaire bedevaartsoord nabij het Kasteel van Wijnendale, is vijf maanden na een brandje in het interieur nog altijd niet heropend. Ze is eigendom van kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele en die maakt geen haast om het bidhuisje opnieuw voor het publiek open te stellen. Het vuur ontstond in maart namelijk door omgevallen kaarsen en Jérôme is bang dat er zich in de toekomst iets gelijkaardigs zou voordoen, maar dan met desastreuze gevolgen. Het gebouwtje is namelijk ook een gedachteniskapel van de familie Matthieu en hij wil in geen geval dat het samen met de arduinen herinneringsplaten van zijn voorouders verloren zou gaan.

Een maand na dat eerste brandje deed er zich in april nog een tweede voor, weliswaar buiten in het cilindervormige kaarsenhuis. Sindsdien zit de schrik er flink in bij de kasteelheer. Het kaarsenhuis brandde uit en is verwijderd.

Jérome wil dat het interieur van de kapel eerst volledig schoongemaakt is, alvorens ze weer opengaat. Nu is er nog roetschade. Plus: hij dringt aan op een verbod op brandende kaarsen. Het toekomstige gebruik van veilige, elektronische ledkaarsen zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Streep door devotie

Het gesloten blijven van de kapel is een serieuze streep door de volksdevotie. Heel wat mensen komen er een kaarsje branden om diverse redenen. Sommigen voor genezing, anderen voor goede examens voor hun kinderen.

Eric Coussens uit de Ruddervoordestraat staat als vrijwilliger al meer dan 15 jaar in voor het onderhoud van de kapel en de omgeving. Hij betreurt dat het bidhuis nog altijd gesloten is. “Ik heb de muren en gedenkplaten volledig afgewassen”, zegt hij. “Enkel op het plafond is er nog roetaanslag. Ik heb omheen de kapel ook de haagjes netjes geschoren. Naar mijn mening zou de kapel perfect opnieuw geopend kunnen worden. Ik heb trouwens een ijzeren bak gemaakt waarin de kaarsen veilig kunnen staan. Ik weet niet of de kasteelheer beseft hoeveel mensen in de kapel willen komen bidden of mediteren. Zij moeten hun bedevaartsoord nu missen. Ik hoop samen met hen dat het gebouwtje snel weer voor het publiek toegankelijk wordt.”

Beschermd monument

De kapel is een beschermd monument, maar aangezien ze eigendom van Jérôme Matthieu de Wynendaele is, kan Onroerend Erfgoed niet eisen dat ze geopend wordt. Dat is het exclusieve beslissingsrecht van de eigenaar.

De kapel dateert wellicht uit de 18de eeuw, al zou ze ook ouder kunnen zijn. Ze werd in 1865 door de familie Matthieu vergroot tot haar huidige vorm. In 2004 werd ze keurig gerestaureerd. (JS)