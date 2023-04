Opiniemaker Dalilla Hermans wordt bestookt met online haatberichten en zelfs doodsbedreigingen. Enkel omdat deze Brugse vrouw met Rwandese roots, die bekend is om haar ‘woke’-uitspraken, Brugges kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad mee mag voorbereiden. Is dat Brugge anno 2023? Als zovele stadsgenoten echt zo racistisch zijn, zijn we beschaamd Bruggeling te zijn.

Tot voor kort ergerden wij ons aan het ‘woke-gedoe’. Wat heb ik te maken met politiegeweld tegen Afro-Amerikanen? Moet ik mij als oudere, witte Bruggeling schuldig voelen voor het kolonialisme? Of mij bezondigen aan burgerlijke ongehoorzaamheid en het straatnaambord in de Leopold II-laan verwijderen, uit protest tegen een massamoordenaar die in 1909 stierf? Da’s te ver van mijn knusse bed.

N-woord

En die ‘cancelcultuur’! Het ‘n’-woord hanteren we niet, we zijn Dante Vanzeir niet. Moet ook de vertaling van Shakespeares werk herschreven worden? Willy Courteaux, geen rechtse rakker, gebruikte het ‘n-woord’ voor Othello tien keer meer dan de voetballer. Het woord ‘dik’ verwijderen uit de verhalen van Roald Dahl is een grove schending van het auteursrecht.

Mogen binnenkort leraars in Brugse scholen de leerlingen niet meer begroeten met ‘jongens en meisjes’ uit angst non-binaire tieners te kwetsen? Kunnen we nog het woord ‘croque monsieur’ in de mond nemen, zonder te blozen? Woke verdeelt onze samenleving door ‘daders’ versus ‘slachtoffers’ te plaatsen en voedt het identitair denken.

Verdraagzaam Brugge

Zijn er geen grotere problemen in het verdraagzame Brugge, waar één op acht inwoners buitenlandse roots heeft? In de binnenstad één op vier, de dekselse ‘kezen’ op kop. Oeps, mogen we dat schrijven?

En toen kreeg Dalilla Hermans, een Brugse met Rwandese roots, die mee de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030 mag voorbereiden, georkestreerde racistische haatmail. Zelfs doodsbedreigingen. Een stap te ver. Omdat ze zelf polariseert en teveel zwart-wit denkt? Ook dat is Brugge anno 2023. Als zovele stadsgenoten echt zo racistisch zijn, zijn we beschaamd Bruggeling te zijn.

Memling was een Duitser!

Je bent voor of tegen Dalilla’s opinies, verwoord in een Nederlands met teveel ‘hippe’’ Amerikaanse frasen. In haar open-mic avonden in KORF hebben bijna alle performers vreemde namen. Maar ook de nieuwe Bruggelingen maken deel uit van onze warme en diverse gemeenschap.

Hans Memling was een Duitser, Bourgondisch Brugge dankt zijn rijkdom aan de vreemde naties. Met Dalilla waait een frisse wind door cultureel Brugge. Als we in 2030 een kans willen maken op die Europese titel, mag onze kandidatuur geen duplicaat van Brugge 2002 zijn.

