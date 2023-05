Beruchte ‘roeper’ van Ieper krijgt nu zelfs navolging: “Jongeren imiteren hem”

Na tal van klachten op sociale media groeide de zogenaamde nachtelijke roeper van Ieper uit tot een internetfenomeen met cartoons, poëzie en zelfs een animated gif (filmpjes die gedeeld worden op het internet) met een roepende DDT uit FC De Kampioenen. De kwestie kwam maandag voor het eerst op de gemeenteraad. “De roeper wordt zelfs nagebootst, als grap.”

“Er wordt al maanden over geklaagd, maar er wordt niets aan gedaan”, stelde oppositieraadslid Peter De Groote (CD&V) maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad. “Mag één iemand zomaar een hele buurt terroriseren en doen wat hij wil? Het kan toch niet dat de nachtrust van de mensen wordt afgenomen en men bang wordt gemaakt?”

De klachtenregen op sociale media startte vooral dit jaar, toen iemand een nachtelijk filmpje postte in een lokale Facebookgroep. Er was een man te horen, die in zichzelf leek te babbelen en plots loser uitschreeuwde.

Kwaad op de wereld

Het blijkt te gaan om K. M. uit de Torrepoortwijk. Daar zijn de meningen verdeeld: sommige buurtbewoners zeggen helemaal geen overlast te ondervinden, anderen dan weer wel.

“Maar het is al even geleden”, vertellen Jens D’Heere (25) en Janice Logghe (22). Het koppel kreeg net een eerste kindje. “Olivia-Grace is nu drie maanden en we zijn pas een paar weken voor haar geboorte in deze wijk komen wonen. Ons dochtertje is er nog niet van wakker geworden, dus het valt best mee. Eigenlijk hadden we er vooral anderhalf jaar geleden last van, in ons appartement in de De Stuersstraat in het stadscentrum, op een paar kilometer van deze wijk. ‘Klootzakken, zakzetters, niet met mij wi, ik ga jullie wel hebben’, riep hij. Hij leek erg kwaad op de wereld en zo werden we in het midden van de nacht gewekt. Vanachter het raam zagen we hem dan wankelen en schreeuwen. Soms had hij drank bij zich.”

Hulp nodig

Een van de meest recente klachten komt van de dochter van de burgemeester. “Dat was half april: 10 tot 15 keer, langs de Poperingseweg”, aldus Emmily Talpe (Open Ieper), die meer toelichting gaf tijdens de zitting van de gemeenteraad.

“De man veroorzaakt heel wat overlast en heeft overduidelijk hulp nodig. De politie kent zijn identiteit, maar hij weigert voorlopig alle externe hulp. Heel jammer, want het probleem zal pas opgelost worden als hij zelf inziet dat hij hulp nodig heeft.”

Er blijken meldingen van overlast sinds augustus vorig jaar, de laatste politionele tussenkomst dateert van begin vorige maand. Als er sprake is van openbare dronkenschap, wordt de betrokkene bestuurlijk aangehouden voor een duurtijd van maximaal twaalf uur.

Extra aandacht

“De politie is al meerdere malen tussenbeide gekomen en heeft hem een aantal keren bestuurlijk aangehouden, maar dat is slechts symptoombestrijding”, stelt Talpe. “De politie is op zoek naar een aanpak om de persoon te helpen. Je kan iemand niet zomaar colloqueren, daar moeten voldoende redenen voor zijn en die zijn nog niet voorhanden. Ik hoop oprecht dat ze die persoon kunnen overtuigen en dat de overlast stopt.”

Intussen lijkt de verhoogde aandacht te zorgen voor bijkomende roepers. “Afgelopen maandag hoorde ik vanuit mijn badkamer plots geroep en geschreeuw”, getuigt Talpe. “Ik zag hoe twee jonge gastjes met veel plezier de roeper aan het nabootsen waren, als grap. Dat baart me heel wat zorgen. Daarom wil ik ervoor waarschuwen dat we de kwestie niet te veel mediatiseren.” (TP)