Bertrand Vergote zingt 30 jaar bij het Egems Gemengd Koor

Van zijn 14de tot zijn huwelijk in 1975 was Betrand Vergote lid van het Egems Gemengd Koor. Na een onderbreking van 18 jaar nam hij in 1993 de draad weer op en is inmiddels 30 jaar lid. Onlangs werd hij gehuldigd met een oorkonde.

“Ik ben met het koorleven in contact gekomen toen ik 14 jaar was”, begint Bertrand (76) zijn verhaal. “Dries Bethune kwam destijds bij mijn ouders op bezoek met de vraag of ik wou meezingen in het koor. Dat leek mijn moeder wel een goed idee en dus werd ik lid van het koor, tot we trouwden in 1975. We verhuisden toen naar Ingelmunster en het koor raakte op de achtergrond. Tot ik in 1993 bezoek kreeg van Nick Biebauw en Roos Claerhout met de vraag of ik weer lid wilde worden van het Egems Gemengd Koor. Ik heb eerst wat getwijfeld, ben dan eens komen proberen en besloot opnieuw lid te worden, wat ik tot op de dag van vandaag ben gebleven. Ik zit ook al tien jaar in het bestuur.”

“Uiteraard kan je het koor van mijn beginperiode niet meer vergelijken met het koor van vandaag. In mijn beginjaren en toen ik hernam bij het Egems Gemengd Koor waren het vooral misvieringen, huwelijken en overlijdens die we moesten zingen. Vandaag ligt de nadruk op concerten of gelegenheidsoptredens. Ik heb in al die jaren vijf dirigenten zien komen en helaas ook zien gaan, waardoor we momenteel zelfs zonder dirigent zitten.”

Mieke De Meyer

“Ik denk dat ik uit naam van alle leden spreek als ik zeg dat vooral de periode met Mieke De Meyer zeer succesvol was. Onder haar leiding hebben we in 2014 mogen meewerken aan de Vredesconcerten, voor mij toch een van de hoogtepunten. Daarnaast denk ik met genoegen terug aan de valentijnsconcerten, herfst- en kerstconcerten en onze deelname aan het provinciaal kampioenschap. Net zoals veel verenigingen is helaas ook bij ons het ledenaantal tanend. Tot enkele jaren geleden zaten we steeds boven de twintig leden, helaas zitten we nu op twaalf leden en zonder dirigent. We hebben dringend nieuw en jong bloed nodig om een nieuwe boost te krijgen.” (JG)