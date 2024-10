Bert Vanwijnsberghe is nieuwe boerenlooi bij Landelijke Gilde: “Ik woon hier niet, maar voel mij toch Oostrozebekenaar”

Nu alle oogstdrukte op de velden en akkers nagenoeg verdwenen is, wordt er bij de Oostrozebekenaren met groene vingers tijd gemaakt voor enkele ontspannende en gezellige activiteiten. De eerste was de jaarlijkse boerenmarkt. Deze activiteit wordt echter overtroffen door de jaarlijkse Sint-Elooisviering bij de Landelijke Gilde van het centrum.

De Sint-Elooisviering is een feestelijke activiteit die landelijk Oostrozebeke niet wil missen. Voor dat feest wordt het beste en mooiste kostuum nog eens uit de kast gehaald. Op zondag 3 november wordt het feest opgestart met de jaarlijkse eucharistieviering in de Sint-Amanduskerk, gevolgd door een onvergetelijk avondfeest op 9 november met de voorstelling van de nieuwe dekens in feestzaal Shamrock in Tielt.

Forza Lampaert

De nieuwe Looideken Bert Vanwijnsberghe voorstellen, is eigenlijk een beetje overbodig. De 42-jarige zelfstandige die een kippen-uitsnijderij runt, is ook de populaire voorzitter van Forza Lampaert, de supportersclub achter de Ingelmunsterse renner Yves Lampaert.

“Ik ben naar opleiding toe slager. Gezien ik er altijd van droomde om als zelfstandige door het leven te gaan, koos ik voor een eigen bedrijf. Mijn band met de Oostrozebeekse KLJ is zeer groot, ook al woon ik in Desselgem. Intussen ben ik al 25 jaar lid van de Landelijke Gilde en ik voel me hier heel goed bij. Ik ben ook een sportief iemand en ben voorzitter van de minivoetbalclub De Springstiers.”

“Mijn allergrootste uitlaatklep is Forza Lampaert. Ik ben niet alleen de voorzitter, ik koos ook de naam voor onze supportersclub. Ik maak alle verplaatsingen mee naar de plaatsen waar Yves Lampaert aan de slag is. Ook de verplaatsingen naar het buitenland. Ook voetbal is mijn ding, want ik ben een trouw supporter van Zulte-Waregem, waar ik al dertig jaar een abonnement voor heb. Zelfs in mindere tijden blijf ik de club trouw. Forza Lampaert, koers en voetbal zijn een beetje mijn uitlaatkleppen.”

“Ofschoon ik niet in Oostrozebeke woon, voel ik me een echte Oostrozebekenaar. De meeste van mijn vrienden wonen hier. Ik ben dan ook zeer vereerd dat ik door hen verkozen werd tot nieuwe Looi-deken. We gaan er een aardig feestje van maken op zaterdag 9 november in de feestzaal Shamrock.”

