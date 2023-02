Bert Nauwynck nieuwe directeur Torhouts cultuurcentrum

Bert Nauwynck (38) uit Wijnendale wordt vanaf mei de nieuwe directeur van het cultuurcentrum de Brouckere in Torhout. Hij volgt Aukelyn Allary op, die voor een job in de haar vertrouwde circuswereld heeft gekozen. Bert ziet de uitdaging helemaal zitten. “Ik kijk er heel hard naar uit”, zegt hij enthousiast.

Bert, de jongste van de drie zonen van Freddy Nauwynck en wijlen Monique Vanhulle uit de Camiel Meysmanstraat, is een rasechte Wijnendalenaar. Nu woont hij met zijn gezin net op het grondgebied van Ichtegem: aan de Torhoutbaan. Hij is getrouwd met LO-leerkracht Marieke Vancraeynest (36), met wie hij twee zoontjes heeft, Phil (7) en Roy (6).

Coördinator van jeugddienst in Kortrijk

Bert heeft Sociaal Cultureel Werk gestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent. “Ik herinner me mijn stage nog als de dag van gisteren”, lacht hij. “Want die liep ik jawel aan het Torhoutse cultuurcentrum de Brouckere. Peter Roose was toen directeur. Het werd een heel aangename en leerrijke stage. Na al die jaren is de cirkel nu voor mij rond.”

De voorbije 16 jaar heeft Bert in de jeugddienst van Kortrijk gewerkt, waar hij opklom tot coördinator. Een job die hij heel graag gedaan heeft, maar waar over een dikke twee maanden onverbiddelijk een eind aan komt.

“Vooral het vele avondwerk in het ‘verre’ Kortrijk heeft me doen uitkijken naar een nieuwe baan”, vertelt hij. “Ik wil mijn zoontjes meer kunnen zien. Nu zitten ze vaak al in bed als ik ’s avonds van mijn werk thuiskom.”

“En wij zijn blij dat er iemand met Torhoutse roots als beste uit de selectieronde voor het directeurschap van het cc gekomen is”, pikt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf in. “Bert kent onze stad uitstekend, heeft er een netwerk en zal zeker vlot samenwerken met andere stadsdiensten zoals de jeugd- en sportdienst.”

“Voor mijn job in het cc is het erg belangrijk om het hele team mee te hebben”, zegt Bert. “Ik start op basis van de expertise van allen die er al verschillende jaren aan de slag zijn. Zij zijn mijn baken.”

Bassist van metalgroep Mantah

Bert speelt van jongs af muziek. Hij is de bassist van de metalgroep Mantah. De zware gitaren dus. “Ik zou de tijd willen vinden om met die hobby te kunnen doorgaan”, hoopt hij. “Muziek is voor mij een uitlaatklep.”

Vader Freddy Nauwynck, zo’n beetje de grondlegger van wat nu het wereldfestival voor dans en muziek Kadans is, was ontroerd toen hij vernam dat Bert de job van cc-directeur te pakken had.

“Wat ik als coördinator van de jeugddienst in Kortrijk allemaal uitspookte, was voor hem meer flou”, zegt Bert. “Maar het cc staat hem helder voor de geest. Hij voelt er verwantschap mee.”