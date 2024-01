Bert is gepassioneerd door de Reningelstse (bier)geschiedenis: “3.000 bierflessen uit brouwerij Sint-Joris/Six te koop”

Reningelstenaar Bert Lemahieu inventariseerde maar liefst 3.600 bierflesjes die toebehoorden tot brouwerij Sint-Joris in Reningelst. Ze werden in 2001 gerecupereerd uit de mouterij nadat de mouterijtoren instortte en daarna werden ze bewaard in een stal in Reningelst. Er lagen heel wat verborgen pareltjes, zo blijkt. “Het ging om 3.600 bierflesjes van in totaal 490 verschillende brouwerijen. Van Aalbeke tot Zwevezele…”, zegt Bert.

De brouwerij en de mouterijtoren in Reningelst kent Bert Lemahieu van binnen en van buiten. “Die passie is er altijd al geweest. Je kan me vaak terugvinden in de brouwerij en ik neem met plezier mensen ook mee op sleeptouw als gids. “De oudste gebouwen op de site dateren van halfweg de 17de eeuw. Vanaf 1777 kwam de brouwerij in handen van de familie Camerlynck. In 1907 nam Nestor Six de brouwerij over van zijn grootmoeder Octavie Camerlynck. In 1913 vernieuwde Nestor Six zijn mouterij, die hij voorzag van een 10 meter hoge mouttoren. Op deze toren staat nog altijd te lezen: “Bijzonder bruin bier in vaten en flesschen. Vanaf de jaren 1920 noemt men dit bier in de volksmond Rookop, vanwege het rode porseleinen beugelslot”, vertelt Reningelstenaar Bert Lemahieu.

Reningelstch bruin bier

“Reningelstch bruin bier was het bekendste bier dat brouwerij Sint-Joris produceerde: een streekbier met een alcoholpercentage van 4 graden en een zoetzure smaak. Het geheim lag in de paar emmers lambik die brouwer Six aan ieder brouwsel toevoegde. Sinds eind september staat de oudste fles (75 cl) van de brouwerij in het buurtsalon. Deze fles, versierd met een tekening van Sint-Joris, is te dateren net voor WO I. Ze werd tijdens een archeologisch onderzoek gevonden in een afvalput op de site van het voetbalplein. Na 110 jaar is deze fles terug in de brouwerij.”

Sinds eind september staat de oudste fles (75 cl) van bouwerij Sint-Joris in het buurtsalon in Reningelst. © LBR

In 1963 werden de activiteiten in de brouwerij stilgelegd. “De inboedel van de brouwerij bevatte nog 3.600 oude bierflesjes (33 cl) die in houten bakken zaten. In 2001 stortte de mouterijtoren in. Alle bierbakken stonden op de aanpalende mouterijzolder. De bakken en bierflesjes hebben we gerecupereerd en werden bewaard in een stal in ons dorp. Na de opening van het dorpspunt in de mouterijtoren van Reningelst besloot ik om aan de slag te gaan met de inventarisering van alle bierflesjes. De ‘thuiskomst’ van het originele bierflesje van de brouwerij liet me nadenken aan de mogelijke verborgen parels die in de stal konden liggen.”

3.600 bierflessen, 490 brouwerijen en 270 steden

Uren, dagen en weken was Bert aan de slag om de flesjes te bekijken, te lezen en te inventariseren. Gelukkig kreeg hij hierbij hulp van een drietal vrienden, eveneens leden van vzw De Fietseling. “De vorige maanden sorteerden we al deze flesjes per gemeente/dorp en per brouwerij en alles werd netjes geïnventariseerd. We bezitten flesjes van 490 verschillende brouwerijen uit 270 verschillende dorpen/steden van over het hele land. We hebben flesjes van Aalbeke tot Zwevezele. Deze 490 flesjes zullen in de brouwerij tentoongesteld worden in een ‘biermuur’. Deze bewaren we in de brouwerij zodat we ze niet per ongeluk verkopen. Uit alle 3.600 flesjes vonden we er een 200-tal van brouwerij Sint-Joris/Six. Uit die 200 hebben we vier verschillende kleine flesjes (33 cl) teruggevonden. Eentje met de tekst: ‘N. Six-Colpaert Brouwer Reninghelst’ en verschillende met ‘Brouwerij Six Reninghelst’. Vanaf 1941 werd het ‘Brouwerij Six Reningelst’, zonder h.”

Van elke brouwerij wordt één bierflesje bewaard voor de biermuur. Deze flesjes worden nu in de brouwerij bewaard. © LBR

Te koop

Van elke brouwerij wordt één bierflesje bewaard voor de biermuur. Alle overige flesjes en bakken zijn te koop. “Er zijn al wat flesjes de deur uit. Het is behoorlijk wat werk om alle aanvragen bij te houden. Er kwamen al mensen langs uit Oostende die de vraag stelden of we flesjes hadden van Rodenbach Oostende. Voor veel mensen is er ook een emotionele waarde, familieleden die bijvoorbeeld brouwer waren. Het bijzonderste bierflesje dat ik terugvond, moet toch het flesje van brouwerij Sint-Joris/Six zijn met het opschrift: ‘N. Six-Colpaert Brouwer Reninghelst’. Uiteraard krijgt dat ook een plaatsje op onze biermuur”, zegt Bert. “Zoek je een fles van een bepaalde brouwerij of plaats, of wil je graag een oude houten bierbak met flesjes? Er kan contact opgenomen worden met mij via 0493 07 88 65 of bert.lemahieu@telenet.be. Voor één flesje vragen we vijf euro. Met die opbrengst zullen we de biermuur financieren.”