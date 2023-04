Bert Hoornaert (49) neemt met zijn drie zonen en huidige echtgenote deel aan 24 uur Levensloop nadat zijn vrouw tien jaar geleden overleed aan huidkanker

Nog tot zondag om 15 uur heeft op de site van Sport Vlaanderen in Assebroek de 24 uur Levensloop plaats. Op deze organisatie van Stichting Tegen Kanker tonen deelnemende teams hun solidariteit met ‘vechters’ en hun naasten door 24 uur in estafette te lopen of te wandelen. Ook Bert Hoornaert, die zijn vrouw tien jaar geleden aan huidkanker verloor, neemt deel met zijn drie zonen en nieuwe echtgenote.

Onder de noemer Levensloop worden vanuit Stichting Tegen Kanker nu al tien jaar lang door lokale teams en comités acties opgezet om geld in het laatje te brengen voor het nog steeds broodnodige kankeronderzoek. Het belangrijkste evenement daarbij is de ‘24 uur Levensloop’ die in meerdere Belgische steden plaats heeft. Dit weekend is dat in Brugge het geval, meer bepaald op de site van Sport Vlaanderen – het vroegere Bloso – in deelgemeente Assebroek. Het idee achter de 24 uur is dat kanker ‘nooit slaapt’. Daarom tonen de deelnemers op het evenement zich solidair met alle kankerpatiënten, de mensen die overleden zijn aan de ziekte en hun naasten door 24 uur in estafette te wandelen of te lopen. Er moet dus altijd iemand van het team op het parcours – in dit geval de atletiekpiste van Sport Vlaanderen – aan het lopen of wandelen zijn. Als team kun je je laten sponsoren voor de sportieve prestatie of je kunt andere activiteiten organiseren om zelf geld in te zamelen. Op het evenement is er ook veel aandacht voor de zogenaamde ‘Vechters’, mensen die aan het strijd zijn tegen kanker of die strijd al overwonnen hebben. Hun ereronde op het parcours vormt meteen het startschot van de 24 uur.

Op de Levensloop 24 uur in Brugge ontmoeten we onder meer Bruggeling Bert Hoornaert (49), zijn drie zonen en zijn huidige echtgenote Bieke Depraetere. “Tien jaar geleden is mijn vrouw Elke Geldof op 39-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van huidkanker”, vertelt Bert. “Enkele jaren daaraan voorafgaand werd ze daar al me succes voor behandeld en ze liet zich dan ook regelmatig controleren. Maar er waren onderhuidse, niet of moeilijke te traceren cellen die terug gekomen zijn en die haar fataal werden. Elke was maatschappelijk assistente van opleiding en stond aan de wieg van het tewerkstellingsproject PWA in Brugge. Later ging ze aan de slag bij Fortisbank en plots kreeg ze de bevlieging ook nog een opleiding voor kapster en schoonheidszorgen te volgen. Het gevecht tegen kanker was kort maar hevig en heeft ons gezin natuurlijk heel erg getekend. Onze drie zonen August, Arthur en Lucas waren toen respectievelijk 4, 6 en 8 jaar oud.”

Bert kwam ook de voorbije jaren langs op de 24 uur Levensloop maar dan eerder als sympathisant. Voor het eerst neemt hij er met het team genaamd ‘Pluk Elke Dag’ zelf aan mee. “We gaan elkaar dus aflossen tijdens de loop e hebben ook een standje opgesteld waar we drank en droge worsten verkopen voor het goede doel”, zegt Bert, die om den brode actief is als private banker bij KBC. “Ook mijn nieuwe vrouw Bieke doet mee. Zij is de dochter van de bekende televisiepersoonlijkheid en oprichter van VTM Guido Depraetere, die ook aan kanker stierf. Bieke was een goede vriendin van Elke én was zelfs haar getuige tijdens ons huwelijk… Later zijn wij dan dichter tot elkaar gekomen en intussen zijn we al vijfenhalf jaar gehuwd. We vinden het wel belangrijk om hier aanwezig te zijn, om de goede zaak van het kankeronderzoek te steunen en ook in gesprek te gaan met andere mensen die te kampen hadden of nog steeds hebben met deze vreselijke ziekte.”

Ook de 42-jarige Cindy Nuyens uit Brugge is er bij op de 24 uur Levensloop. “Ik ben hier als ‘Vechter’. Ik vecht namelijk al 7 jaar tegen chronische leukemie. Momenteel is er nog geen medicijn tegen de specifieke vorm van leukemie waar ik aan lijd”, zegt Cindy, die vergezeld is van haar echtgenoot Krispijn Van Hecke en haar zoon Dylan De Broyer. “Operaties, chemo,… ik heb het al allemaal meegemaakt en het is al een verhaal van veel vallen en terug opstaan geweest. Ik zit nu al enkele jaren in een traject waarbij ik als het ware proefkonijn ben voor nieuwe medicatie, die dus nog niet op de markt is omdat de effecten ervan onderzocht worden. Dat houdt ook in dat ik niet kan en eigenlijk niet mag werken… Dat is wettelijk niet toegestaan. Ondanks alles probeer we te genieten van elke dag. En het doet goed om hier op dit evenement eens te kunnen praten met lotgenoten; met mensen die je direct begrijpen omdat ze het zelf ervaren.”