Bert Dewildeplein aan Sint-Elisabethkerk met familie, vrienden en buurtbewoners officieel ingehuldigd: “Bert heeft dit verdiend”

Op de gemeenteraad van 17 april 2023 werd het voorstel om het plein aan de Sint-Elisabethkerk om te dopen tot het Bert Dewildeplein unaniem goedgekeurd. Een goede zes maanden later is de stadsfiguur van Kortrijk vereeuwigd in het straatbeeld. “Die man heeft als cultureel ambassadeur veel betekent voor Kortrijk en verdient een postuum eerbetoon”, zegt initiatiefnemer Frank Vierstraete (67). Ook de vrouw van Bert, Jo “Bonnie” Vanneste, was aanwezig met haar kinderen en kleinkinderen.

Naar aanleiding van de opwaardering rond de kerk in de Sint-Elisabethwijk waarbij de zitbanken werden vernieuwd, de gascabine werd geschilderd, een petanqueveld werd aangelegd en de oude urinoir werd weggehaald, diende Frank – gewezen uitbater van café De Klokke en lid van Team Burgemeester – een aanvraag in om het plein te vernoemen naar het Bert Dewildeplein. Op donderdag 26 oktober werd dat werkelijkheid.

“Normaal staat op een straatnaambord wat de persoon deed, maar de CV van Bert is te lang. ‘Stadsfiguur’ springt in het oog. Bert was de Kortrijkse Guido Gezelle. De man had zakken vol bierviltjes en papiertjes met notities voor boeken en toneel. Hij was auteur van verschillende historische en toeristische publicaties, oprichter van het Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum in Kortrijk en medeoprichter van de Sinksenfeesten. Hij heeft gezwoegd, rondgereden en uren versleten aan het vlasmuseum. Zonder hem was er geen Texture. Bert Dewilde is deel van ons cultureel erfgoed. Dit eerbetoon heeft hij verdiend.”

© MD

De volgende stap is een klein monument op de hoek van het plein met de Senator Bossuytstraat en de Burgemeester Danneelstraat. “We willen nog een eyecatcher plaatsen, een ode aan vlas of Bert, maar dat sluitstuk moet nog ingevuld worden.”

Bert Dewilde is geboren in Bissegem op 18 februari 1925 en heeft vier kinderen: Patrick (69), Inge (66) en tweeling Annick (63) en Katrien (63). Hij overleed kort na zijn 95ste verjaardag in AZ Groeninge. Zijn vrouw Bonnie (92) verblijft in een rusthuis, maar wou dit eerbetoon meemaken. “Bert was een zeer optimistische man. Humor was één van zijn kwaliteiten”, herinnert Bonnie zich. “Hem op deze manier huldigen is één van de beste dingen die ze konden doen. Het zou hem zeker gelukkig maken. Bert heeft veel gedaan voor iedereen, gelijk wie. Als hij iets kon doen, dan deed hij het. Hij wou 95 jaar worden en dat is hem ook gelukt. Op zijn verjaardag werden alle kinderen en kleinkinderen uitgenodigd. Hij heeft iedereen bedankt en later in de namiddag vroeg hij om een dokter. ‘Ze mogen mij komen halen’ had hij gezegd. Tien dagen later stierf hij in het ziekenhuis. Het was goed geweest.”