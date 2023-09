Bert (45) is al 36 jaar aan zijn bed gekluisterd en pakt uit met kalender ‘de Bertelaar’: “Zelf tekstjes gemaakt voor iedere dag”

Na een verkeersongeval is Bert Begein uit Izegem al jarenlang aan zijn bed gekluisterd, maar dat weerhoudt er hem niet van om nu en dan eens ferm uit te pakken. Hij heeft nu zelf een kalender samengesteld: de Bertelaar. Je kan die nog tot 1 november kopen en zo ook twee goede doelen steunen: Mama Kivu en Samugan.

Op 10 februari 1987, drie dagen na zijn negende verjaardag, werd Bert Begein gegrepen door een wagen op terugweg van de lagere school op de Bosmolens (Izegem), waar hij nu nog altijd met zijn mama Martine Opsomer woont. Bij het ongeval brak Bert zijn ruggengraat. Sindsdien kan hij enkel nog zijn hoofd bewegen. Maar de geboren optimist zit niet verlegen om een stunt. De grootste was misschien wel toen hij voor zijn 30ste verjaardag 30 weddenschappen aanging. Zo moest hij 30 gesigneerde lingeriestukken van vrouwelijke BV’s verzamelen en 30 dagen een vlag van RSC Anderlecht boven zijn bed hangen. Als fervent fan van Club Brugge was dat natuurlijk geen pretje. Maar hij slaagde erin en verzamelde zo ruim 21.500 euro die hij aan zuster Jeanne Devos schonk. De missiezuster kon het aanwenden in haar project in de Indiase sloppenwijken. “Dat is ongeveer mijn grootste project geweest”, aldus Bert.

Mopjes en quizvragen

In 2020 zette hij ‘Bert for Life’ op poten, naar analogie met Music for Life. En zo konden drie projecten ook genieten van de door Bert ingezamelde fondsen. Nu is hij bezig met het samenstellen van een almanak. “Ik heb zelf ook altijd scheurkalenders in huis, van De Slimste Scheurkalender ter Wereld of die van dat andere quizprogramma Blokken. Ik wou er nu zelf eentje in elkaar knutselen. Ik moet voor iedere dag iets bedenken en in 2024 zijn er wel 366 dagen zeker, ik moet er dus eentje extra maken.”

“Met deze kalender wil ik twee goede doelen van twee goede vriendinnen ondersteunen: Samugan en Mama Kivu”

Op de kalenderblaadjes valt iedere dag wel iets te lezen of op te lossen. “Soms zijn dat persoonlijke zaken, over mijn ongeval bijvoorbeeld. Maar ik maak ook van de gelegenheid gebruik om mensen die al heel veel gedaan hebben voor mij te bedanken. Maar het gaat zeker niet alleen over mezelf. Soms belicht ik iets uit het verleden dat op die dag gebeurd is. Maar er staan ook moppen in, uiteraard kluchtjes die ik zelf goed vind. Ik creëerde ook zelf enkele kruiswoordraadsels en iedere maand is er ook een quizvraag. Het juiste antwoord levert een letter op en tegen het einde van het jaar heb je dus 12 letters waarmee je een woord kan vormen. Er zit dus heel veel variatie in. Maar ik had het eerlijk gezegd wat onderschat. Ik ben in februari begonnen en ik denk dat ik nu al voor 80 procent alles uitgetypt heb.”

Bert kan enkel zijn hoofd bewegen en wordt door een machine beademd, maar door speciale apparatuur kan hij wel met de computer werken. “Op het internet vond ik iemand die die kalenders kan maken. Ik moet per dag een sjabloon invullen. Het is nogal een intensief werkje.”

Leuk eindejaarsgeschenk

Wie een kalender wil kopen, kan dat door een mailtje te sturen naar Bert voor 1 november. “Dan moet ik het aantal doorgeven en kunnen ze in druk. De kalenders zal je bij mij thuis kunnen afhalen. Voor wie wat verder woont, vinden we wel een oplossing. Ik hoop ze tegen begin december te ontvangen, waarna ze een plaatsje kunnen krijgen onder de kerstboom. Een leuk geschenk, waarmee je ook het goede doel steunt.”

Die goede doelen zijn Samugan en Mama Kivu van zijn goede vriendinnen Nele Degryse en Elien Spillebeen. Samugan zet zich in voor kwetsbare bevolkingsgroepen in India, Mama Kivu ondersteunt initiatieven van moedige vrouwen in Oost-Congo. “Ik zal de opbrengst netjes in twee verdelen, ik wil met allebei goed blijven overeenkomen”, knipoogt Bert.

Het is Lisa Spillebeen, de zus van Elien, die de cover ontwierp. En de naam kwam er na een kleine brainstorm. “Het is uiteindelijk de Bertelaar geworden, een verwijzing naar de Druivelaar.” Die Druivelaar is van origine ook een Izegems product, net als de Bertelaar dus.