Bernard verkoopt gele rolstoel van ‘The Voice’ Eddy Wally: “Speciaalste exemplaar ooit”

Sinds zijn vrouw na een trombose een beperking heeft koopt en verkoopt Bernard Vanbecelaere van ’t Kloefke rolstoelen en scootmobielen. Net voor hij op pensioen gaat wist hij nog een uniek exemplaar op de kop te tikken. Tot eind deze maand staat de gele rolstoel van wijlen Eddy Wally in zijn verkoopzaal. “Geïnteresseerden kunnen tot eind april bieden, maar voor mij is de prijs niet belangrijk. Ik hoop vooral dat de rolstoel naar een echte fan van Eddy gaat.”

Bernard Vanbecelaere kocht vorige week bij het Kinderkankerfonds de rolstoel waarin charmezanger Eddy Wally tijdens de herfst van zijn leven zat op. Een geel exemplaar met op de leuning ‘The Voice’ geborduurd. “Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dit speciaal exemplaar op de kop zou kunnen tikken. Eddy Wally is een naam die klinkt als een klok. Ik had dan ook verwacht dat dergelijke objecten al bij een grote fan of verzamelaar thuis zouden staan”, aldus de Dadizelenaar. De rolstoel belandde via een woonzorgcentrum bij het Kinderkankerfonds. Die organisatie zette het exemplaar online te koop om met de opbrengst zieke kinderen te helpen. “Nadat mijn vrouw in 2003 een trombose kreeg, zetten we ons restaurant noodgedwongen stop. Door de beperking van Rika kwam ik in de wereld van de rolstoelen en scootmobielen terecht. Ik kocht en verkocht inmiddels al tal van exemplaren, maar deze rolstoel is toch wel de meest speciale die ooit in mijn verkoopzaal heeft gestaan.”

Echte fan

Eind vorige week zette Bernard de gele rolstoel via verschillende tweedehandssites te koop. “Geïnteresseerden kunnen nog tot eind deze maand bieden. De interesse is inmiddels al groot”, zegt Bernard. Hij vindt het niet zo belangrijk hoeveel geld hij uit de verkoop kan slaan. “Het belangrijkste is dat de rolstoel naar een echte fan van Eddy gaat. Ik hoop echt een mooi verhaal aan de verkoop te kunnen hangen.”

Met pensioen

Voor Bernard betekent de verkoop van de speciale rolstoel een mooi einde van zijn carrière als opkoper en verkoper van rolstoelen en scootmobielen. “Het is mijn bedoeling om eind dit jaar met pensioen te gaan. Bijna twintig jaar lang heb ik mensen die niet in aanmerking komen bij het RIZIV en mensen die het financieel minder breed hebben geholpen.” Inmiddels staat ’t Kloefke te koop. “Het zou mooi zijn moest er hier na een restaurant en mijn verkoopzaal terug een handelszaak komen.”