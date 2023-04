Bernard Delange doet oproep na succes ‘Het Verhaal van Vlaanderen’: “Wie helpt verhaal van Waregem te schrijven?”

De geschiedkundige serie ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ bracht Bernard Delange (71) op het idee om naar analogie daarmee ook het verhaal van Waregem neer te schrijven. Hij doet een oproep aan geïnteresseerden om mee te helpen.

Er zijn in Waregem weinig mensen die zo vertrouwd zijn met de lokale geschiedenis als Bernard Delange. Hij zette de voorbije tientallen jaren al menig verhaal op papier voor de heemkundige kringen De Gaverstreke in Waregem en de Julien Claerhout kring in Wielsbeke. Inmiddels is hij ook al een aantal jaren actief bij de erfgoedvereniging De Statievrienden in Waregem. Met andere woorden, hij is de geknipte man om mensen bij mekaar te brengen voor een lovenswaardig geschiedkundig project.

Heb je zelf een beetje kunnen genieten van Het Verhaal van Vlaanderen, de serie die tien weken lang te zien was op Eén.

“Ik vond het een goede documentaire reeks omdat het ons beeld over een aantal zaken toch heeft bijgesteld. Neem nu de Guldensporenslag. Mijn generatie kreeg als kind te horen dat die heeft plaatsgevonden zoals het ongeveer beschreven is in de roman De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. Pas achteraf werd duidelijk dat hij geregeld een loopje heeft genomen met de geschiedenis en dat in werkelijkheid een sociaal conflict aan de grondslag lag van deze veldslag waarbij gewone mensen het moesten opnemen tegen een grotendeels Franse elite.”

Je hebt nu via Facebook een oproep gedaan om samen met andere vrijwilligers het verhaal van Waregem te schrijven? Is er reactie?

“Jazeker, er zijn ook collega-heemkundigen die me al verzekerd hebben hier hun gewicht te willen onderzetten. Ik hoop dat dit artikel nog meer geïnteresseerden warm zal maken voor zo’n project. In mijn eentje zal ik dat niet meer kunnen uitwerken. Ik ben al enige tijd ziek en moet er rekening mee houden dat de tijd voor zo’n ambitieus opzet daarvoor te beperkt zal zijn voor mij.”

Waarom doe je zo’n oproep als er een heemkundige kring bestaat in Waregem waarvan je zelf ook bestuurslid bent?

“Omdat die vereniging helaas op sterven na dood is. Misschien dat mijn oproep er toe kan leiden dat we een nieuwe organisatie in leven kunnen roepen waarin ook plaats is voor de jongere generaties. Als kleinere buurgemeenten zoals Kruisem, Wielsbeke, Zulte en Deerlijk voldoende vrijwilligers vinden om een goed werkende heemkundige werking in stand te houden, moet dat toch zeker ook kunnen lukken in een stad als Waregem met bijna 40.000 inwoners.”

“Er zijn nog veel interessante verhalen die bewaard moeten worden voor het nageslacht”

Heb je al een schema voor ogen bij zo’n project?

“Ik heb al wat ideeën, maar het is wel niet de bedoeling dat ik alles in mijn eentje bepaal. Daarover moeten alle geïnteresseerden hun zegje kunnen doen. Er is natuurlijk al een en ander verschenen in de jaarboeken van De Gaverstreke, maar er zijn nog veel interessante verhalen die moeten bewaard worden voor het nageslacht. Nog te vaak gaat er kennis verloren over het verleden van onze stad omdat mensen overlijden zonder dat hun verhaal is genoteerd.”

Wat moet er zeker inkomen als we het over de voorbije 200 jaar hebben?

“Er is zoveel, maar van cruciaal belang voor onze stad was zeker Felix De Ruyck, de stichter van Waregem Koerse aan wie we ook de hippodroom te danken hebben. Hij was ook de man die het kasteel Casier liet bouwen. Hij blijft een wat onderschatte figuur in Waregem naar wie slechts een zijstraat van de Boulezlaan genoemd is. Dat had er best een mogen zijn van het niveau van de Stormestraat. Andere figuren die daarin een plaats moeten krijgen zijn vader Ferdinand en zoon Jules Storme, die met zijn tweeën een groot deel van de negentiende eeuw als burgemeester actief waren in Waregem.”

Welke figuren uit de culturele en sportieve wereld moeten daarin ook een plaats krijgen?

“Als we het over cultuur hebben, kunnen we niet buiten de familie Putman. Palmer Putman richtte eind negentiende eeuw een toneelfonds op, dat honderden toneelwerken in beheer had. Hij zorgde er zo voor dat Waregem op zeker ogenblik een beetje het mekka werd van het amateurtheater. Zijn zoon Willem Putman schreef drama’s en blijspelen die in veel theaters werden uitgevoerd. Al was er bij hem ook de ‘culturele’ collaboratie in de Tweede Wereldoorlog, een wat pijnlijk hoofdstuk. Op sportief vlak denk ik onder meer aan wielrenner Briek Schotte en aan de betekenis van Essevee Waregem voor de stad.”

Al enig idee wanneer de eerste vergadering zal plaatsvinden?

“Dat is nog niet duidelijk. Ik hoop dat de cultuurraad zich hier mee over ontfermt zoals dat ook gebeurd is bij de oprichting van de heemkundige kring De Gaverstreke in de vroege jaren zeventig.”