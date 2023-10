Bernard ‘Big B’ Vandamme werkt in het noodopvangcentrum: “Ik wou een job met betekenis”

Op 15 december is het een jaar geleden dat de eerste 22 asielzoekers hun intrek namen in de gebouwen van de Civiele Bescherming aan de Parkweg in Jabbeke. Sinds twee maanden worden de asielzoekers er onder meer ontvangen door Bernard ‘Big B.’ Vandamme.

Bernard Vandamme (51), de bekende worstelaar en muzikant uit Assebroek, werkt in het noodopvangcentrum als polyvalent medewerker. “Ik werkte hiervoor als zaalverantwoordelijke in het Napoleon Casino in Knokke. Doordat er steeds meer online gespeeld wordt, is het casino sinds kort maar één dag per week meer open. Dus ging ik op zoek naar een nieuwe job. Het moest een job zijn met betekenis, daar was ik zeker van. Want laat ons eerlijk zijn: in een casino komen vooral mensen met veel geld hun grilletjes bevredigen. Op mijn nieuwe job wilde ik iets inhoudelijks kunnen betekenen voor anderen”, schetst Bernard.

In zeven talen

Cipier worden in de gevangenis van Brugge was een optie, maar ook naar het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers kortweg Fedasil stuurde Vandamme een sollicitatiebrief. “Ik stelde die op in liefst zeven talen”, lacht Big B. “Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Bulgaars, Engels en Russisch. Ik volg al vele jaren taalles. Zes jaar Russisch, drie jaar Spaans en zelfs een jaar Arabisch. Russisch is allesbehalve simpel, maar Arabisch is nog iets he-le-maal anders. Dat heb ik maar een jaar volgehouden. Maar dankzij mijn talenkennis is het voor mij dikwijls makkelijker om hier in het centrum mensen te ontvangen. Er zitten hier 20 nationaliteiten uit alle windstreken, maar er zijn heel weinig mensen die Engels spreken.” Asielzoekers ontvangen, is slechts een van Bernards taken. “Als polyvalent medewerker doe ik hier echt van alles. We ontvangen hier vooral gezinnen met kinderen. Kinderbedjes in elkaar steken, is bijvoorbeeld ook iets wat we doen. Ik probeer ook een luisterend oor te zijn voor de mensen. Dat wordt geapprecieerd. De mensen die hier aankomen staan onder spanning en hebben stress. Luisteren kan wonderen doen. Ik kreeg al hallucinante verhalen te horen, je kunt het je niet inbeelden. Zo vertelde een dame dat ze 18 dagen onderweg was naar hier en liefst vier dagen in een container zat, zonder daglicht.”

Vrijwilligers

Elke dag is anders in het opvangcentrum, weet Bernard te vertellen. “Er wordt hier heel goed gezorgd voor de mensen. Je moet weten dat asielzoekers die hier in het noodopvangcentrum terechtkomen, hier maar voor enkele weken verblijven. Kinderen mogen niet naar school, volwassenen niet werken. We moeten er dus voor zorgen dat deze mensen hier iets te doen hebben. We kunnen daarvoor ook rekenen op vrijwilligers. Dan wordt er bijvoorbeeld een filmavond of een vrij podium georganiseerd. Er werd mij al gevraagd om ook eens te zingen, maar ik hou mijn muziekcarrière liever voor buiten het centrum. Met alle respect, maar dit is mijn publiek niet. Onze asielzoekers houden meer van muziek met instrumenten als de tamboerijn en de djembé”, besluit hij. (BC)