Berlingmolenstraat wordt weer rommelmarktstraat

De rommelmarkt in de Berlingmolenstraat is terug van weggeweest. Belle Vandamme van café Kempenland (Bie Belle) blaast met enkele vrienden en buurtbewoners de rommelmarkt nieuw leven in en ze doen dit op 27 augustus.

Ooit was de Berlingmolenstraat het decor van een succesvolle rommelmarkt. Maar we moeten hiervoor al een aantal jaren in de tijd terug schakelen. Het Kempenland veranderde enkele malen van eigenaar en niet iedereen zag een rommelmarkt zitten. Maar Belle ziet het wel zitten om de rommel in de straat te laten terugkeren. “Dit gebeuren stond vroeger bekend als een goede organisatie, maar werd door omstandigheden, en later door corona, niet meer georganiseerd. Sinds ik het café op de hoek met de Stationsstraat overnam, speelde ik met het idee om weer een rommelmarkt te organiseren. Mede op vraag van enkele buurtbewoners die nu mee op de kar springen. We prikken 27 augustus als datum en beginnen er vanaf 6 uur aan”, zegt Belle.

Standhouders

“Met koffie, boterkoeken en croissants zullen we de standhouders een mooi onthaal geven. Die mensen zijn al vroeg uit de veren om zich klaar te zetten en het publiek te ontvangen in de verkeersvrije Berlingmolenstraat. Wie graag een standje reserveert, kan dit doen aan 1 euro per meter en met een minimum van vijf meter. Je reserveert in het Kempenland of telefonisch op 0486 86 56 11. We rekenen toch voor deze nieuwe editie op een 30 tot 40 standhouders. Vandaar onze oproep om zolder en kelder eens onder handen te nemen, want er staat beslist iets wat je niet meer nodig hebt, maar waar je iemand anders blij mee kunt maken.” (JM)